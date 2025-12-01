У мережі вибухнула дискусія через трансляцію Формули-1 на Megogo: чому не показали старт гонки

У неділю, 30 листопада, відбулося передостаннє гран-прі сезону-2025 у Формулі-1. Трансляція мала розпочатися о 18:00, проте фанати автоспорту не змогли подивитися старт надважливої гонки на медіасервісі Megogo.

Усе через поєдинок Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест – Брайтон, завершення якого наклалося на початок перегонів. Через це відбулася жвава дискусія, учасниками якої стало чимало публічних людей, інформує 24 Канал.

Що обурило фанатів Формули-1?

Поціновувачі Формули-1 були обурені тим, що пропустили перші хвилини, які зазвичай є одними з найцікавіших через контактність. Саме у стартових колах часто вирішується доля всієї гонки.

Зокрема, відомий фотограф Артем Никифоров у соцмережі Threads запитав: "Хто дивиться Формулу 1 через мегого, ви як?" та прикріпив скрін з трансляції.

Під дописом зібралося багато фанатів, які зазначили, що терміново зробили підписку на Setanta Sports ще під час прогрівочного кола, адже там показували гонку з перших секунд. Були й ті, хто зазначив, що "якби завершили трансляцію одразу, коли коментатор перестав говорити та не "врубили" ще купу реклами, то можна було б встигнути на старт гонки".

Також Setanta Sports звинуватили в тому, що вони не дали доступ до трансляції на інших ресурсах з самого старту.

Навіщо мені дивитись в момент старту гонки як "лєві тіпи" з Прем'єр-ліги після закінчення матчу тиснуть один одному руки?

– обурювався один з фанатів.

На подібні коментарі жартівливо відповів коментатор того самого матчу Віталій Волочай. Його засмутило, що глядачі не оцінили його роботу.

"Мені трохи обідно що ніхто не хотів слухати мій чудовий репортаж з останніх 5 хвилин захоплюючого матчу Ноттінгем – Брайтон, а всі кричать що їм потрібно було переключити на якісь гоночки. А я старався. Розказував щось цікаве. Піду ще більше обіжусь", – написав Волочай.

Такі обурливі меседжі прокоментував й актор Євген Янович. Він пояснив, чому ніхто не винен і написав, як варто було діяти фанатам для убезпечення себе від подібних ситуацій, заявивши, що не перестає дивуватися неосвіченості людей:

Не плутайте Сетанту та трансляцію каналів Сетанти на Мегого. Якщо ви купуєте підписку на Мегого – будьте готові, що ви не побачите всі гонки Ф-1. Бо, о диво, паралельно йдуть інші трансляції, прямоефірні, і вони мають гачок у +/-15 хвилин. На платформі Сетанти трансляція почалась ще за 10 хвилин до старту Щось мені здається, що люди, які продукують теорії змов в сезоні Ф-1 і люди, які сьогодні гніваються на Сетанту, це одні й ті самі персонажі.



Янович про дискусії щодо трансляції Формули-1 / Скриншот із соцмережі Threads

Дану думку підтвердив і давній фанат Формули-1 журналіст Сергій Болотніков. Колишній головний редактор Трибуни, а нині військовий, розклав усе по поличках, хоча й це не влаштувало багатьох.

Шановні новоспечені фанати Ф1, які чомусь вирішили, що можуть дивитись трансляції на Мегого, а тепер проклинають Сетанту за затримку, маю 3 новини для вас:

Ніякої затримки не було. Мегого НЕ транслює Ф1. Мегого транслює ефірні (!) канали Сетанти. Спортивні події не мають чітких часових рамок. Тому на ефірних каналах завжди будуть накладки трансляцій. Ф1 офіційно транслює отт-платформа Сетанти. Купуєте її підписку – й гарантовано насолоджуєтесь трансляцією кожної події окремо.



Болотніков про дискусії щодо трансляції Формули-1 / Скриншот із соцмережі Threads

24 канал підтверджує правдивість коментарів двох останніх дописувачів. Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. MEGOGO виступає одним з ретрансляторів ефірних каналів Setanta Sports в Україні.

За наповнення каналів Setanta Sports, в тому числі формування ефірних сіток, відповідає цей телеканал, як правовласник вказаного контенту. Відповідно, MEGOGO не має та не може мати жодного права на будь-які дії з цим контентом, окрім його прямої ретрансляції, промотування та функції кеч-апу, в тому числі впливати на редакційну політику іншого сервісу.

До слова. Врешті-решт переможцем гран-прі Катару став Макс Ферстаппен. Він випередив Оскара Піастрі та Карлоса Сайнса, які фінішували в топ-3.

Зазначимо, що сезон-2025 у Формулі-1 завершиться 7 грудня в гонкою в ОАЕ. Наразі на чемпіонство продовжують змагатися три пілоти. Відстань від першого до третього місця в індивідуальному заліку складає лише 16 очок.