Стелла Захарова вступилась за Василия Ломаченко. Она считает, что боксер с честью представлял Украину на международной арене, а потому не заслуживает критики, пишет 24 Канал со ссылкой на Blik.

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Почему Захарова стала на защиту Ломаченко

Притула и Захарова, по мнению Захаровой, не имеют отношения к спорту, а потому не должны критиковать Ломаченко. Вице-президента даже не расстроил тот факт, что волонтеры не комментировали спортивные достижения боксера.

"Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли наше государство в мире, сражались за ее честь на ринге.

Вот скажите мне, пожалуйста, какое вообще имеют право люди, которые не имеют никакого отношения к спорту, писать вот такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайпуваты? Наши спортсмены рыгали кровью, бороться за награды, годами работали на свое имя, имидж, очень не простым трудом зарабатывали деньги", – сказала Захарова.

Захарова убеждена, что таким образом Притула и Стерненко решили похайповать на имени выдающегося боксера.

"Товарищ Притула же не побежал к Глафире Петровне, которую никто не знает, не хайповал с нее. А почему? Потому что это никому не интересно. И он начал хайповать на имени Ломаченко.

Знаете, таких вот Швондеров сейчас развелось очень много. Людей, которые ничего не умеют, ничего не знают и ничего не хотят делать... Сидят дома, видосики снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов", – заявила Захарова.

Напомним, что конфликт между Ломаченко и волонтерами произошел после комментария боксера на ракетный удар по школе в Белгород-Днестровском. Экс-чемпион назвал атаку Россию "циничной", но не назвал виновников трагедии.

Сергей Притула и Сергей Стерненко назвали Ломаченко трусом, припомнив ему прошлые "заслуги". В ответ экс-чемпион мира назвал волонтеров "другими украинцами". Интересно, что олимпийский чемпион Жан Беленюк тоже стал на сторону Ломаченко.