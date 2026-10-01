"Манкунианцы" стали объектом расследования дисциплинарных органов. Манчестер Сити обвинили в нарушении большого количества правил, что не осталось без внимания министра образования Великобритании, сообщает GB News.

Как министр отреагировала на скандал

Манчестер Сити обвинили в нарушении правил финансового фейр-плей. Клубу предъявлены обвинения по 114 статьям кодекса, поэтому "Сити" может грозить дисквалификация.

Такие проблемы у клуба вызвали резкую реакцию министра образования Великобритании Люси Пауэлл, которая является фанаткой Манчестер Сити. Она выступила с громким заявлением, набросившись на болельщиков принципиального соперника в лице Манчестер Юнайтед.

Как болельщица Манчестер Сити, я сама в футболе "синяя", но в политике – настоящая "красная". И послушайте, раз уж мы говорим о футболе, я просто хочу сказать всем тем болельщикам МЮ, которые злорадствовали всю неделю. Вы все равно дерьмо, и вы это знаете,

– заявила Пауэлл.

Что известно о деле Манчестер Сити

Отметим, что Манчестер Юнайтед наряду с Ливерпулем удерживает рекорд по количеству чемпионских титулов в Англии (по 20). Ранее сообщалось, что независимая комиссия обнаружила немало доказательств финансовых манипуляций со стороны руководства Манчестер Сити.

"Горожане" не предоставляли надлежащим образом полную информацию о выплатах игрокам и тренерам. Кроме того, клуб скрывал спонсорские контракты, нарушал принципы рентабельности и устойчивого развития, которые являются обязательными для всех команд АПЛ.

Манчестер Сити может грозить снятие очков и даже понижение в классе. Напомним, что за последние 15 лет манкунианцы восемь раз становились победителями АПЛ.

Также "горожане" выиграли 15 других внутрианглийских трофеев и победили в Лиге чемпионов в 2023 году. Ранее Зинченко шокировал историей о конфликте с одноклубником по Манчестер Сити.