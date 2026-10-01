Манкуніанці стали об'єктом розслідування дисциплінарних органів. Манчестер Сіті звинуватили у порушенні великої кількості правил, що не залишилось поза увагою міністерки освіти Великої Британії, повідомляє GB News.

Як міністерка відреагувала на скандал

МанСіті звинуватили у порушенні правил фінансового фейр-плей. Клуб отримав обвинувачення аж за 114 статтями кодексу, через що Сіті може загрожувати дискваліфікація.

Такі проблеми в клубі викликали різку реакцію міністерки освіти Великої Британії Люсі Пауелл, яка є фанаткою Манчестер Сіті. Вона виступила із гучною заявою, накинувшись на фанатів принципового суперника, а саме Манчестер Юнайтед.

Як фанатка Манчестер Сіті, я сама у футболі "синя", але в політиці – справжня "червона". І слухайте, поки ми говоримо про футбол, я просто хочу сказати всім тим фанатам МЮ, які зловтішалися весь тиждень. Ви все одно л*йно, і ви це знаєте,

– заявила Пауелл.

Що відомо про справу Манчестер Сіті

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед разом із Ліверпулем утримує рекорд за кількістю чемпіонств в Англії (по 20). Раніше повідомлялось, що незалежна комісія знайшла чимало доказів фінансової маніпуляції з боку керівництва Манчестер Сіті.

"Містяни" не надавали належним чином повної інформації про виплати гравцям та тренерам. Крім того, клуб приховував спонсорські контракти, порушував принципи прибутковості та сталого розвитку, які є обов'язковими для всіх команд АПЛ.

На Манчестер Сіті може чекати зняття очок та навіть пониження у класі. Нагадаємо, що за останні 15 років манкуніанці вісім разів тріумфували в АПЛ.

Також "містяни" виграли 15 інших внутрішньоанглійських трофеїв та перемогли в Лізі чемпіонів у 2023 році. Раніше Зінченко шокував історією про конфлікт з одноклубником у Манчестер Сіті.