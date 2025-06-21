"Ты быдло забронированное": военный разнес тренера Колоса, который встал на защиту Селезнева

Недавно во время матча медиалиги между Арматом и Odessa Media Team разгорелся громкий скандал. Евгений Селезнев поспорил с 16-летним блогером Ренатом Попружным по языковому вопросу.

Руслан Костышин, главный тренер Колоса, встал на защиту бывшего игрока Днепра и Шахтера. Военный и блогер Сергей Болотников в своем фейсбуке отреагировал на слова наставника ковалевцев, сообщает 24 канал.

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Реакция Болотникова на скандал с Селезневым

Руслан Костышин на интервью у инсайдера Игоря Бурбаса обратился к блогеру Ренату Попружному. Главный тренер Колоса предложил RENEPRO съездить на фронт и рассказать защитникам Украины, на каком языке им разговаривать.

Сергей Болотников резко ответил наставнику ковалевского клуба. Он назвал его "забронированным быдлом" и попросил больше не прикрываться военными.

А может пусть ты, быдло забронированное, перестанешь прикрываться военными, посылать 16-летних туда, куда сам не дошел, и просто закроешь свой п***к?,

– написал Болотников.

Отметим, что спор Евгения Селезнева с Ренатом Попружным попала в объективы камер. Видео сразу разлетелось по сети и вызвало большой резонанс в обществе.

Напомним, что в итоге Ренат Попружный получил наказание от Odessa Media Team. В клубе расценили инцидент как сознательную провокацию и выгнали 16-летнего блогера из команды.