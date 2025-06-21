Руслан Костишин, головний тренер Колоса, став на захист колишнього гравця Дніпра та Шахтаря. Військовий та блогер Сергій Болотніков у своєму фейсбуці відреагував на слова наставника ковалівців, повідомляє 24 канал.

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Реакція Болотнікова на скандал із Селезньовим

Руслан Костишин на інтерв'ю в інсайдера Ігоря Бурбаса звернувся до блогера Рената Попружного. Головний тренер Колоса запропонував RENEPRO з'їздити на фронт та розповісти захисникам України, якою мовою їм розмовляти.

Сергій Болотніков різко відповів наставнику ковалівського клубу. Він назвав його "заброньованим бидлом" та попросив більше не прикриватись військовими.

А може нехай ти, бидло заброньоване, перестанеш прикриватись військовими, посилати 16-річних туди, куди сам не дійшов, і просто закриєш свій п***к?,

– написав Болотніков.

Зазначимо, що суперечка Євгена Селезньова з Ренатом Попружним потрапила в об'єктиви камер. Відео одразу розлетілось мережею та викликало великий резонанс у суспільстві.

Нагадаємо, що у підсумку Ренат Попружний отримав покарання від Odessa Media Team. У клубі розцінили інцидент як свідому провокацію та вигнали 16-річного блогера з команди.