У клубі Odessa Football Media Team оцінили дії свого гравця як провокативні. Метою блогера було створення конфліктної ситуації, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу клубу.

До теми "Я теж говорю російською": хлопець, з яким посварився Селезньов, розповів нові деталі скандалу

Медіакоманда вказала на двері скандальному блогеру

Клуб назвав дії Рената Попружного та його батька неприйнятними.

"Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька – Артема Попружного – ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки.

На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було.

Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається", – йдеться у заяві клубу.

Крім того, Odesa Football Media Team приніс вибачення Євгену Селезньову та всій медіафутбольній спільноті. Клуб вважає, що зіркового футболіста використали заради хайпу.

Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства,

– заявили в клубі.

У підсумку одеська медіакоманда попрощалася з Ренатом Попружним та закликала його надалі бути більш відповідальним.

Нагадаємо, що скандальний матч медіаліги між Арматом та Odesa Football Media Team відбувся у суботу, 14 травня. Поєдинок завершився перемогою команди Селезньова – 4:3.

Після зустрічі в мережі з'явилося відео суперечки між Євгеном Селезньовим та 16-річним блогером. Юнак зробив зауваження ексфорварду збірної України через мову спілкування.