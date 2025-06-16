В клубе Odessa Football Media Team оценили действия своего игрока как провокационные. Целью блогера было создание конфликтной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Медиакоманда указала на дверь скандальному блогеру

Клуб назвал действия Рената Попружного и его отца неприемлемыми.

"Поступок игрока Рената Попружного и, в первую очередь, его отца – Артема Попружного – мы, Odesa Football Media Team, расцениваем как проявление неуважения к нашей команде. Именно отец создал ситуацию, которая вышла за пределы спортивного контекста и имеет негативные последствия.

На видео, опубликованном в сети, четко видно, что Евгений Селезнев общается на украинском языке. Поэтому сам факт публикации этого видео выглядит как сознательная провокация, цель которой – создание конфликта там, где его не было.

Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе – это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, Odesa Football Media Team принес извинения Евгению Селезневу и всему медиафутбольному сообществу. Клуб считает, что звездного футболиста использовали ради хайпа.

Перед тем, как использовать имя Евгения Селезнева в собственных интересах, отцу блогера стоило бы обратить внимание, сколько Евгений делает для поддержки ВСУ и насколько весома его позиция для украинского общества,

– заявили в клубе.

В итоге одесская медиакоманда попрощалась с Ренатом Попружным и призвала его в дальнейшем быть более ответственным.

Напомним, что скандальный матч медиалиги между Арматом и Odesa Football Media Team состоялся в субботу, 14 мая. Поединок завершился победой команды Селезнева – 4:3.

После встречи в сети появилось видео спора между Евгением Селезневым и 16-летним блогером. Юноша сделал замечание экс-форварду сборной Украины из-за языка общения.