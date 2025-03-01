Грузинский боец UFC признался, кого поддержал в споре между Зеленским и Трампом

Роман Долидзе прокомментировал встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Грузинский боец UFC рассказал, кого он поддержал в споре президента Украины и лидера Соединенных Штатов Америки.

28 февраля в Вашингтоне в Белом доме перед журналистами состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Событие завершилось конфликтом между руководителями стран, сообщает 24 канал.

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Что сказал Долидзе

Роман Долидзе записал видеообращение в инстаграме с поддержкой Владимира Зеленского. Боец рассказал, что ему не все равно относительно судьбы Украины, ведь он именно здесь начинал спортивную карьеру.

Я только закончил смотреть встречу Трампа и Зеленского – у меня нет слов. Вы знаете, что моя карьера, моя жизнь, моя взрослая профессиональная жизнь началась в Украине. Я очень переживаю из-за всего, что происходит в этой стране. То, что я сейчас, вижу оставляет меня без слов. Надеюсь, скоро это безумие закончится,

– сказал Долидзе.

Отметим, что Роман Долидзе закончил Одесскую морскую академию. Сейчас грузинский боец выступает в среднем весе в UFC.

Ранее теннисист Сергей Стаховский высказался относительно встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Он напомнил американцам о Будапештском меморандуме, который был подписан в 1994 году.