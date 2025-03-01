28 лютого у Вашингтоні в Білому домі перед журналістами відбулись перемовини між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Подія завершилась конфліктом між очільниками країн, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Долідзе

Роман Долідзе записав відеозвернення в інстаграмі з підтримкою Володимира Зеленського. Боєць розповів, що йому не все одно щодо долі України, адже він саме тут розпочинав спортивну кар'єру.

Я тільки закінчив дивитись зустріч Трампа та Зеленського – в мене немає слів. Ви знаєте, що моя кар'єра, моє життя, моє доросле професійне життя почалося в Україні. Я дуже переживаю через все, що відбувається у цій країні. Те, що я зараз, бачу залишає мене без слів. Сподіваюся, скоро це божевілля закінчиться,

– сказав Долідзе.

Зазначимо, що Роман Долідзе закінчив Одеську морську академію. Наразі грузинський боєць виступає у середній вазі в UFC.

Раніше тенісист Сергій Стаховський висловився стосовно зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Він нагадав американцям про Будапештський меморандум, що був підписаний у 1994 році.