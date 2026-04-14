В УЕФА не дураки сидят, – интервью с экс-директором Днепра о судьях в УПЛ и претензиях Полесья

Более бесконечного процесса, чем претензии к судьям, в футболе не найти. В поражении всегда так или иначе будет виноват арбитр. Это правило безотказно работает в чемпионате Украины. В этом году в УПЛ произошло немало спорных моментов с участием топовых клубов.

Особый резонанс вызвал матч между Полесьем и Динамо, который состоялся в 19-м туре УПЛ. Киевляне выиграли со счетом 2:1, однако судейская бригада во главе с Николаем Балакиным приняла несколько неправильных решений.

Это стало поводом для Полесья обвинить именно судей в поражении и даже требовать пожизненно отстранить арбитра VAR Дениса Шурмана. Кроме того, житомиряне требовали реформы в судействе.

Их заявление поддержало большинство клубов УПЛ, а в скандальную историю вмешался даже боксер Александр Усик. На это отреагировал и президент УАФ Андрей Шевченко, пригласив представителей клубов на встречу.

По этому случаю 24 Канал эксклюзивно пообщался с бывшим генеральным директором ФК Днепр Андреем Стеценко. Вместе с ним разобрали ситуацию в судействе раньше и что изменилось в нем за последние годы.

Андрей Стеценко был гендиректором Днепра с 1996 года / Фото ФК Днепр

Почему во всем виноваты арбитры?

Как вы воспринимаете новости относительно недовольства судейством в чемпионате Украины?

Для меня ничего удивительного нет. Это уже старая заезженная тема, которая была испокон веков и никогда не закончится. Была, есть и будет. Команды, которые чего-то хотят достичь и не могут этого сделать, всегда будут сетовать на судейство. Если команды ставят перед собой какие-то задачи и что-то у них не получается, обязательно одной из причин для них будет предвзятое судейство.

Кто в первую очередь использует этот аргумент? Тренеры, директора?

Это может идти от кого угодно, даже от болельщиков. Они сидят и видят какие-то судейские ошибки, которые кажутся им предвзятыми. Прекрасно помню, когда я работал в Днепре, болельщики хором на весь стадион скандировали нецензурные выражения в адрес арбитров. И все же больше всего этим страдают тренеры. Обычно они объясняют свои неудачи необъективным судейством.

Как изменился арбитраж в УПЛ?

По вашему мнению, какая сейчас ситуация с арбитражем в чемпионате Украины?

На мой взгляд, на данном этапе украинский арбитраж сейчас немножко улучшился. Я это могу аргументировать хотя бы тем, что некоторые украинские арбитры наконец-то начали привлекаться к матчам на европейской арене. В мое время они об этом даже мечтать не могли. В УЕФА же не дураки сидят. Они видят и понимают, что, судя по всему, уровень украинских арбитров повысился.

Пусть там не топовые матчи Лиги чемпионов, но хотя бы за что-то уже зацепились. Как оно будет через год или два – никто не знает. Но сейчас я вижу, что есть немало молодых квалифицированных арбитров, которые достаточно грамотно разбираются в теме.

Вы еще не застали систему VAR. Этот инструмент улучшил арбитраж чемпионата Украины?

Я считаю, однозначно улучшил. У судей стало меньше возможностей влиять на результат матча, особенно с помощью таких действий, как назначение пенальти или определение офсайда. Я так понимаю, что в будущем VAR будет развиваться, там еще какие-то дополнительные нововведения будут.



Судьи УПЛ используют VAR уже шесть лет / Фото Укринформ

Конечно, есть вот эти случаи, когда люди на VAR пытаются свое мнение навязать главному арбитру и повлиять каким-то образом на результат. Это, конечно, немножко расстраивает. На мой взгляд, судья в поле еще как-то может где-то ошибиться, пусть даже непреднамеренно, в связи с динамикой игры. Но те, кто сидит на VAR, они 20 раз смотрят этот повтор и не видят очевидное. Для меня это вообще непонятно и сразу появляются мысли о какой-то коррупционной составляющей.

Если перенестись в годы существования Днепра, чего вам тогда не хватало во взаимодействии с комитетом арбитров?

Да всего в основном хватало. Просто периодически, когда мы пытались бороться за высокие места, нас немножко ставили на место с помощью тех же арбитров. А так у меня никаких обид или скандалов с судьями не было. Никогда мы не доходили до каких-то обид, со всеми были достаточно ровные отношения. Просто не знаю, какие там подводные течения влияли на их арбитраж, но прецедентов было много. Времени не хватит все вспомнить, да и из памяти стерлось уже.

Вы видите со стороны, как комитет арбитров публикует аудиозаписи переговоров судей. Решение арбитров объясняет Никола Риццоли – человек, который судил финал чемпионата мира и финал Лиги чемпионов, а теперь работает на высокой должности в КОНКАКАФ. Это идет на пользу арбитражу?

Я считаю, что объяснение от Риццоли – это хорошо. Во многих ведущих европейских чемпионатах судья сразу после просмотра VAR объясняет всем, почему принял такое решение. Всем сразу становится понятно, То есть это абсолютно нормально.

А что касается внутренних переговоров между арбитрами, которые сидят на VAR, то вот тут бы я подумал, стоит ли это обнародовать. Это как бы внутреннее дело. Это как судебное расследование идет. Его же подробности на публику не оглашают, только результат. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это обнародовать излишне. Это мое мнение.

Достаточно ли открыты судьи?

А что скажете о детекторе лжи? Есть у вас доверие к этому инструменту?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не очень понимаю, как это работает. В мое время подобного рода вещей не было: ни VAR, ни полиграфа. Верили на слово. Вот поэтому мне сложно оценить. Но если это действительно работает цивилизованно и никого еще не разоблачили, то, видимо, у нас арбитры идеальные. Или этот полиграф работает как-то не так (на самом деле в течение последних двух лет трех арбитров и одного наблюдателя арбитража отстранили, в том числе после проверки на полиграфе, – 24 Канал).

Вам бы было приятнее, если бы в ваше время эти вещи были задействованы?

Если бы это было в те времена, когда я работал в футболе, то была бы возможность требовать от арбитров более объективного арбитража. Если действительно этот полиграф работает, плюс этот VAR, то можно было как-то их призвать к порядку. Потому что если ты смотришь 20 раз тот или иной момент, а потом принимаешь непонятное никому решение, то сразу приходит в голову, что ты это делаешь не просто так. В мое время это все проходило на уровне "а я так видел". Почему ты принял такое решение, как ты там видел? Невозможно было получить объективную оценку. А здесь больше рычагов влияния. Это, конечно, способствует более объективному судейству.



Андрей Стеценко вспомнил уровень судейства во времена Днепра в УПЛ / Фото ФК Днепр

Складывается парадоксальная ситуация, что все эти вещи вводят для открытости, но клубы все равно недовольны и требуют еще больше открытости. В Испании. Италии или Англии не публикуют такие переговоры. Куда еще больше открытости?

Ну тогда пусть те, кто претензии предъявляет, сами берут свисток и судят. А потом рассказывают, почему они принимают те или иные решения. Куда уж открытее, если даже внутренние переговоры между арбитрами публикуются? Может тогда после каждого матча принудительно на исповедь отправлять? Это уже может дойти до маразма.

Я не отрицаю возможное наличие коррупционной составляющей и сейчас, и в мои времена. Но доводить до маразма... Это все же игра и арбитры – живые люди. Не надо их настолько уничтожать, чтобы они боялись работать. Они тогда перестанут помнить, как их зовут. Зачем доводить до такого?

Почему Полесье жалуется на судей?

Если уж искать коррупцию, то это же должны быть не только те, кто берут, но и те, кто дают.

В мое время мы всегда об этом говорили на встречах президентов, директоров клуба. Если мы уже собрались и обвиняем судей в том, что они берут деньги, так эти же деньги им кто-то дает! Давайте, может, перестанем давать? Все покачали, сказали "да, не будем давать" и на следующий тур начинается снова. Уже видно, что тот или иной товарищ не придерживается того, о чем договорились.

То есть это недовольство арбитрами – это недоверие клубов друг к другу?

Конечно, это самое главное. Этого доверия нигде нет. Посмотрите, какие разборки идут в европейских футбольных чемпионатах. В Испании Атлетико недоволен Барселоной, Барселона недовольна Реалом, Реал недоволен Атлетико и так далее. Всегда так было, своя рубашка ближе к телу. Каждый отстаивает свои интересы и будет обвинять своих конкурентов во всех смертных грехах. На это даже внимание обращать не надо.



Андрей Стеценко не верит, что вопросы к судьям в УПЛ исчезнут / Фото ФК Днепр

Громкое недовольство судейством идет от Полесья. Почему именно от житомирского клуба?

Мне сложно говорить, идет ли это именно от Полесья. Там многие возмущены судейством. Но это всегда было, есть и будет. У нас украинский чемпионат очень специфический. Есть два больших клуба – Динамо и Шахтер. Они между собой всю жизнь боролись за чемпионское звание. Это дает им преференции с точки зрения Лиги чемпионов и так далее. И они очень ревностно относились к тому, когда возникала так называемая третья сила и пыталась вклиниться в их противостояние. Речь идет о том же Металлисте, когда там работал Маркевич. Речь о нашем Днепре.

А сейчас, скорее всего, такой третьей силой, которая демонстрирует амбиции и хочет бороться за самые высокие места, является Полесье. И если им это не удается, то они пытаются создать ажиотаж вокруг судейского корпуса. Ну а к чему им апеллировать, если у них футболист не может забить с пяти метров в пустые ворота? Они же не будут говорить, что раз он не забивает, то нам Лига чемпионов не нужна. Вот они ищут проблему в судейском корпусе.

Это было, есть и будет всегда. А если завтра, допустим, не будет Полесья или они на вторые роли отойдут, то появится Металлист 1925 или Карпаты. Это многолетняя традиция украинского футбола – не мешать Шахтеру и Динамо разыгрывать между собой главные "сливки" украинского чемпионата.

Помогают ли медиа Динамо и Шахтеру?

Когда Днепр и Металлист пытались бросить вызов грандам, то Шахтер и Динамо пытались подкрепить себя с медийной стороны. У киевлян был "Профутбол", у Шахтера – целый канал был "Футбол". Это помогало формировать общественное мнение, что все хорошо и никто Днепр и Металлист не осуждает?

Конечно, Шахтер на своем канале "Футбол" все время прибивал киевское Динамо. Если Динамо выигрывало какие-то матчи незаслуженно с точки зрения "горняков", это всегда вызывало шквал негодования на канале "Футбол". У Динамо был свой какой-то канал. Они такую же политику вели в отношении Шахтера. Это глобальное противостояние украинского футбола – Шахтер против Динамо Киев. Их задача была проста – стать чемпионом и попасть в Лигу чемпионов. И они любыми способами решали этот вопрос.

А у канала "Футбол" была доля в успехах Шахтера?

Нет, конечно. Разве какая-то совсем мизерная доля. Как может спортивный канал влиять на успехи на футбольном поле? Шахтер всегда вел грамотную трансферную политику. У него были хорошие дорогие футболисты. Когда они выиграли Кубок УЕФА, там же состав звездный был. Ну как может канал "Футбол", какой бы он там прошахтерским не был, повлиять на то, что Шахтер стал обладателем Кубка УЕФА? Это даже несколько смешно.

Чего не хватает Полесью?

Если суммировать, то в чем надо добавлять какому-то клубу, чтобы навязать конкуренцию Шахтеру и Динамо и выиграть чемпионат?

Во-первых, средства нужны. Я не знаю, какие сейчас финансовые возможности у руководства Динамо, Шахтера или того же Полесья. Я вижу, что у Динамо школа хорошо работает. Возможно, они сейчас не могут покупать каких-то супердорогих иностранцев. Но по крайней мере благодаря своей академии они достаточно неплохой состав формируют. Шахтер, по-прежнему, делает ставку на бразильцев.



Матч между Полесьем и Динамо всколыхнул футбольное сообщество / Фото ФК Динамо

ФК Полесье, я так понимаю, своего пути еще не выбрал. Они вроде и иностранцев приглашают, и более-менее знаковых украинских футболистов. Но пока у них все равно что-то не получается. Значит, надо пройти какой-то путь, набить шишек, прийти к какой-то своей линии и придерживаться ее. Возможно, это даст результат. Вопрос только, хватит ли терпения у руководителей клуба.

Шахтер к своему успеху шел долго, ведь Динамо было гегемоном, а донетчане обычным середняком. Но они выбрали свой путь, шли достаточно долгое время и достигли того, чего достигли. То есть если то же Полесье хочет подобного рода результатов, надо просто набраться терпения и держать свою линию. У кого-то подсмотрели, что-то выучили, где-то подкрасили. Это все не так просто, на это нужно время.

После недовольства Полесья и других клубов президент УАФ Андрей Шевченко назначил встречу президентам клубов. Что могут клубы предложить по улучшению арбитража?

В мое время тоже много раз мы там собирались. Всегда это заканчивалось просто ничем. Посидели, поговорили, разошлись. Обсудили проблему, никак ее не решили и проблема осталась. По моему мнению, ни к чему эта встреча не приведет и в этот раз.