Планы изменились: сколько боев осталось провести Усику до завершения карьеры
- Александр Усик планирует провести еще пять боев до завершения карьеры, первый из которых состоится в первой половине 2026 года.
- Его следующим соперником должен стать победитель поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне.
Александр Усик в 2024 году стал безапелляционным королем супертяжелой весовой категории. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего заявлял, что планирует провести два поединка и повесить перчатки на гвоздь.
После такого анонса украинский боксер деклассировал Даниэля Дюбуа и сейчас имеет звание абсолютного чемпиона мира. Ожидалось, что следующий бой станет последним в его карьере, однако судя по всему ситуация изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Сколько боев еще проведет Усик?
Директор команды украинского бойца Сергей Лапин высказался относительно планов обладателя четырех основных поясов хевивейта. Он рассказал, сколько времени его клиент еще может продолжать карьеру.
По его словам, Усик пока не собирается уходить на спортивную пенсию. Лапин заявил, что украинец еще неоднократно выйдет на ринг и считает, что впереди у него еще осталось целых пять боев.
Первый из них должен состояться в первой половине 2026 года. Соперником действующего абсолюта станет победитель поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли, которые будут драться 25 октября.
Справка. Они будут определять сильнейшего в Лондоне на "О2 Арене". Битва начнется не раньше 23:30 по киевскому времени и ее можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.
Отметим, что такие слова Сергея Лапина совпадают и с мыслями самого Александра Усика. Он накануне рассказал, что будет боксировать до 41 года.
С кем еще может подраться Усик?
Сейчас все идет к тому, что Александр не будет отказываться от пояса WBO и будет защищать его против победителя боя Уордли – Паркер.
Кроме этого, наиболее обсуждаемыми кандидатами являются британцы Тайсон Фьюри и Мозес Итаума. Ради трилогии вроде бы "Цыганский король" готов возобновить карьеру, о чем накануне рассказывал его промоутер Фрэнк Уоррен.
Также уже длительное время ведутся разговоры о битве против Джейка Пола по правилам смешанных единоборств. Украинец в сентябре даже бросил ему публичный вызов в соцсети X.
Еще в прессе появлялась информация о возможности проведения боя с Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа и непобедимым Агитом Кабайелом, однако пока они являются менее вероятными, чем предыдущие боксеры из списка.