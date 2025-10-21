Александр Усик в 2024 году стал безапелляционным королем супертяжелой весовой категории. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего заявлял, что планирует провести два поединка и повесить перчатки на гвоздь.

После такого анонса украинский боксер деклассировал Даниэля Дюбуа и сейчас имеет звание абсолютного чемпиона мира. Ожидалось, что следующий бой станет последним в его карьере, однако судя по всему ситуация изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Сколько боев еще проведет Усик?

Директор команды украинского бойца Сергей Лапин высказался относительно планов обладателя четырех основных поясов хевивейта. Он рассказал, сколько времени его клиент еще может продолжать карьеру.

По его словам, Усик пока не собирается уходить на спортивную пенсию. Лапин заявил, что украинец еще неоднократно выйдет на ринг и считает, что впереди у него еще осталось целых пять боев.

Первый из них должен состояться в первой половине 2026 года. Соперником действующего абсолюта станет победитель поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли, которые будут драться 25 октября.

Справка. Они будут определять сильнейшего в Лондоне на "О2 Арене". Битва начнется не раньше 23:30 по киевскому времени и ее можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.

Отметим, что такие слова Сергея Лапина совпадают и с мыслями самого Александра Усика. Он накануне рассказал, что будет боксировать до 41 года.

С кем еще может подраться Усик?