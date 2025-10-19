37-летний Гарсия анонсировал, что этот поединок станет последним в его карьере. Он провел его на высоком уровне и завершил эффектной победой, сообщает 24 Канал.
Как прошел бой Гарсия – Гонсалес?
Опытный американец со старта начал демонстрировать свое преимущество в ударной силе. В одном из эпизодов он донес правый оверхенд в висок соперника, в результате которого у Гонсалеса подкосились ноги.
Даниэль быстро пришел в себя и завершил раунд серией своих ударов. Однако надолго его не хватило.
Дэнни Гарсия прекрасно работал правой рукой и стабильно пробивал защиту. В четвертой трехминутке он выбросил левый хук, после которого оппонент упал и не смог подняться на ноги.
Как Гарсия нокаутировал Гонсалеса: смотрите видео
К слову. Этот нокаут напомнил многим фанатам бокса первый бой Усика против Дюбуа. Тогда украинец также попадал в "черешню" британца и завершил все не самым сильным, но очень точным хуком.
Отметим, что после поединка Дэнни Гарсия удивил болельщиков. Комментируя свое будущее, он заявил, что может передумать и не завершать профессиональную карьеру и существуют высокие шансы на его возвращение на ринг.
В конце концов, я здоров. У меня замечательная семья... Не знаю. Шансы на возвращение высокие, да,
– цитирует Гарсию Yahoo Sports.
Напомним, что ранее эффектную победу нокаутом одержал украинец Карен Чухаджян. Он деклассировал соперника уже во втором раунде в битве за два титула.
Что известно о карьере Дэнни Гарсии?
Имел непродолжительную любительскую карьеру, в течение которой становился чемпионом США.
На профи-ринге дебютировал в 2007 году и имел стартовую серию из 33 побед подряд.
По данным BoxRec, всего провел 42 боя, в которых 38 раз становился победителем и потерпел четыре поражения.
Владел чемпионскими титулами WBC и WBA в первом полусреднем весе, а также становился чемпионом мира в полусреднем весовой категории.