37-летний Гарсия анонсировал, что этот поединок станет последним в его карьере. Он провел его на высоком уровне и завершил эффектной победой, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Гарсия – Гонсалес?

Опытный американец со старта начал демонстрировать свое преимущество в ударной силе. В одном из эпизодов он донес правый оверхенд в висок соперника, в результате которого у Гонсалеса подкосились ноги.

Даниэль быстро пришел в себя и завершил раунд серией своих ударов. Однако надолго его не хватило.

Дэнни Гарсия прекрасно работал правой рукой и стабильно пробивал защиту. В четвертой трехминутке он выбросил левый хук, после которого оппонент упал и не смог подняться на ноги.

Как Гарсия нокаутировал Гонсалеса: смотрите видео

Дэнни Гарсия (38-4) возвращается и одерживает свою первую досрочную победу за 6,5 лет в Бруклине, Нью-Йорке!

Он останавливает Даниэля Гонсалеса (22-5-1) впечатляющим левым хуком в четвертом раунде.



#GarciaGonzalez pic.twitter.com/bxn15BPir2 - Permante (@PermantexG) 19 октября, 2025 г

К слову. Этот нокаут напомнил многим фанатам бокса первый бой Усика против Дюбуа. Тогда украинец также попадал в "черешню" британца и завершил все не самым сильным, но очень точным хуком.

Отметим, что после поединка Дэнни Гарсия удивил болельщиков. Комментируя свое будущее, он заявил, что может передумать и не завершать профессиональную карьеру и существуют высокие шансы на его возвращение на ринг.

В конце концов, я здоров. У меня замечательная семья... Не знаю. Шансы на возвращение высокие, да,

– цитирует Гарсию Yahoo Sports.

Напомним, что ранее эффектную победу нокаутом одержал украинец Карен Чухаджян. Он деклассировал соперника уже во втором раунде в битве за два титула.

Что известно о карьере Дэнни Гарсии?