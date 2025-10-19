37-річний Гарсія анонсував, що цей поєдинок стане останнім у його кар'єрі. Він провів його на високому рівні та завершив ефектною перемогою, повідомляє 24 Канал.

Як минув бій Гарсія – Гонсалес?

Досвідчений американець зі старту почав демонструвати свою перевагу в ударній силі. В одному з епізодів він доніс правий оверхенд у скроню суперника, внаслідок якого в Гонсалеса підкосилися ноги.

Даніель швидко прийшов до тями та завершив раунд серією своїх ударів. Проте надовго його не вистачило.

Денні Гарсія чудово працював правою рукою та стабільно пробивав захист. В четвертій трихвилинці він викинув лівий хук, після якого опонент упав і не зміг підвестися на ноги.

Як Гарсія нокаутував Гонсалеса: дивіться відео

Danny Garcia (38-4) is back and secures his first early victory in 6,5 years in Brooklyn, New York!

He stops Daniel Gonzalez (22-5-1) with an impressive left hook in the fourth round.



#GarciaGonzalez pic.twitter.com/bxn15BPir2 — Permante (@PermantexG) October 19, 2025

До слова. Цей нокаут нагадав багатьом фанатам боксу перший бій Усика проти Дюбуа. Тоді українець також влучав у "черешню" британця й завершив усе не найсильнішим, але дуже точним хуком.

Зазначимо, що після поєдинку Денні Гарсія здивував уболівальників. Коментуючи своє майбутнє, він заявив, що може передумати й не завершувати професійну кар'єру й існують високі шанси на його повернення на ринг.

Зрештою, я здоровий. У мене чудова родина... Не знаю. Шанси на повернення високі, так,

– цитує Гарсію Yahoo Sports.

Нагадаємо, що раніше ефектну перемогу нокаутом здобув українець Карен Чухаджян. Він декласував суперника вже у другому раунді в битві за два титули.

