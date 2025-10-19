37-річний Гарсія анонсував, що цей поєдинок стане останнім у його кар'єрі. Він провів його на високому рівні та завершив ефектною перемогою, повідомляє 24 Канал.
Як минув бій Гарсія – Гонсалес?
Досвідчений американець зі старту почав демонструвати свою перевагу в ударній силі. В одному з епізодів він доніс правий оверхенд у скроню суперника, внаслідок якого в Гонсалеса підкосилися ноги.
Даніель швидко прийшов до тями та завершив раунд серією своїх ударів. Проте надовго його не вистачило.
Денні Гарсія чудово працював правою рукою та стабільно пробивав захист. В четвертій трихвилинці він викинув лівий хук, після якого опонент упав і не зміг підвестися на ноги.
Як Гарсія нокаутував Гонсалеса: дивіться відео
До слова. Цей нокаут нагадав багатьом фанатам боксу перший бій Усика проти Дюбуа. Тоді українець також влучав у "черешню" британця й завершив усе не найсильнішим, але дуже точним хуком.
Зазначимо, що після поєдинку Денні Гарсія здивував уболівальників. Коментуючи своє майбутнє, він заявив, що може передумати й не завершувати професійну кар'єру й існують високі шанси на його повернення на ринг.
Зрештою, я здоровий. У мене чудова родина... Не знаю. Шанси на повернення високі, так,
– цитує Гарсію Yahoo Sports.
Нагадаємо, що раніше ефектну перемогу нокаутом здобув українець Карен Чухаджян. Він декласував суперника вже у другому раунді в битві за два титули.
Що відомо про кар'єру Денні Гарсії?
Мав нетривалу аматорську кар'єру, протягом якої ставав чемпіоном США.
На профі-рингу дебютував у 2007 році й мав стартову серію з 33 перемог поспіль.
За даними BoxRec, загалом провів 42 бої, у яких 38 разів ставав переможцем і зазнав чотирьох поразок.
Володів чемпіонськими титулами WBC та WBA у першій напівсередній вазі, а також ставав чемпіоном світу в напівсередній ваговій категорії.