Деякі з них вважають, що варто йти на пенсію на піку своєї форми, а інші ж не розуміють, чому він має вішати рукавички на цвях, адже повністю домінує в дивізіоні. Своєю думкою щодо цього поділився Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Ломаченко – Пак'яо: менеджер представника України зізнався, чи дійсно відбудеться ця битва

Чи може зараз хтось здолати Усика?

Один з найвідоміших промоутерів розповів, чи варто абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі завершувати кар'єру. Він вважає, що наразі ніхто не здатен здолати нашого бійця, тому, якщо в нього є мотивація, то він може сміливо продовжувати битися й це не нашкодить його спортивній спадщині.

Він розгромив Даніеля Дюбуа. Він у розквіті сил. Якщо він хоче продовжувати, почувається щасливим і фізично готовим – навіщо завершувати кар’єру? Питання лише в мотивації. Чи цікавить його Джозеф Паркер? Чи Мозес Ітаума? Якщо так – нехай продовжує. Поки він у формі, його ніхто не поб’є,

– сказав Хірн.

Зазначимо, що раніше Олександр Усик у коментарі для Новини.LIVE розповів про свої кар'єрні плани. Він заявив, що його наступний бій не буде останнім, як анонсувалося раніше, й буде битися ще тривалий час.

"До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту та буду там тренувати", – зазначив Усик.

Довідка. 41 рік українцю виповниться 17 січня 2028 року. Тож попереду на нього ще очікує орієнтовно 3-4 поєдинки.

Нагадаємо, що також напередодні Усик розповів, чи має політичні амбіції.

Що відомо про боксерську спадщину Усика?