Деякі з них вважають, що варто йти на пенсію на піку своєї форми, а інші ж не розуміють, чому він має вішати рукавички на цвях, адже повністю домінує в дивізіоні. Своєю думкою щодо цього поділився Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Чи може зараз хтось здолати Усика?
Один з найвідоміших промоутерів розповів, чи варто абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі завершувати кар'єру. Він вважає, що наразі ніхто не здатен здолати нашого бійця, тому, якщо в нього є мотивація, то він може сміливо продовжувати битися й це не нашкодить його спортивній спадщині.
Він розгромив Даніеля Дюбуа. Він у розквіті сил. Якщо він хоче продовжувати, почувається щасливим і фізично готовим – навіщо завершувати кар’єру? Питання лише в мотивації. Чи цікавить його Джозеф Паркер? Чи Мозес Ітаума? Якщо так – нехай продовжує. Поки він у формі, його ніхто не поб’є,
– сказав Хірн.
Зазначимо, що раніше Олександр Усик у коментарі для Новини.LIVE розповів про свої кар'єрні плани. Він заявив, що його наступний бій не буде останнім, як анонсувалося раніше, й буде битися ще тривалий час.
"До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту та буду там тренувати", – зазначив Усик.
Довідка. 41 рік українцю виповниться 17 січня 2028 року. Тож попереду на нього ще очікує орієнтовно 3-4 поєдинки.
Нагадаємо, що також напередодні Усик розповів, чи має політичні амбіції.
Що відомо про боксерську спадщину Усика?
Мав фантастичну аматорську кар'єру протягом якої здобув понад 300 перемог.
Був чемпіоном світу та Європи, а апогеєм на цьому рівні стала перемога на Олімпіаді-2012 у Лондоні.
Наприкінці 2013 року провів дебютний бій на профі-рингу, здолавши в Києві нокаутом мексиканця Феліпе Ромеро.
Став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, після чого двічі зібрав усі пояси надважкого дивізіону.
Перший 3-разовий абсолют в епоху чотирьох поясів. Всього провів 24 поєдинки, у яких здобув усі перемоги (15 нокаутом).