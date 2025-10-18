Некоторые из них считают, что стоит уходить на пенсию на пике своей формы, а другие же не понимают, почему он должен вешать перчатки на гвоздь, ведь полностью доминирует в дивизионе. Своим мнением по этому поводу поделился Эдди Хирн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Может ли сейчас кто-то одолеть Усика?

Один из самых известных промоутеров рассказал, стоит ли абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе завершать карьеру. Он считает, что пока никто не способен одолеть нашего бойца, поэтому, если у него есть мотивация, то он может смело продолжать драться и это не навредит его спортивному наследию.

Он разгромил Даниэля Дюбуа. Он в расцвете сил. Если он хочет продолжать, чувствует себя счастливым и физически готовым – зачем завершать карьеру? Вопрос лишь в мотивации. Интересует ли его Джозеф Паркер? Или Мозес Итаума? Если да – пусть продолжает. Пока он в форме, его никто не побьет,

– сказал Хирн.

Отметим, что ранее Александр Усик в комментарии для Новини.LIVE рассказал о своих карьерных планах. Он заявил, что его следующий бой не будет последним, как анонсировалось ранее, и будет драться еще длительное время.

"До 41 года я буду боксировать, а дальше построю академию спорта и буду там тренировать", – отметил Усик.

Справка. 41 год украинцу исполнится 17 января 2028 года. Поэтому впереди его еще ожидает ориентировочно 3-4 поединка.

Что известно о боксерском наследии Усика?