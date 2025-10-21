Олександр Усик у 2024 році став безапеляційним королем надважкої вагової категорії. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, після чого заявляв, що планує провести два поєдинки й повісити рукавички на цвях.

Після такого анонсу український боксер декласував Даніеля Дюбуа й наразі має звання абсолютного чемпіона світу. Очікувалося, що наступний бій стане останнім у його кар'єрі, проте судячи з усього ситуація змінилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Скільки боїв ще проведе Усик?

Директор команди українського бійця Сергій Лапін висловився щодо планів володаря чотирьох основних поясів хевівейту. Він розповів, скільки часу його клієнт ще може продовжувати карʼєру.

За його словами, Усик поки не збирається йти на спортивну пенсію. Лапін заявив, що українець ще неодноразово вийде на ринг і вважає, що попереду в нього ще залишилося цілих п’ять боїв.

Перший з них має відбутися в першій половині 2026 року. Суперником чинного абсолюта стане переможець поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, які битимуться 25 жовтня.

Довідка. Вони визначатимуть сильнішого в Лондоні на "О2 Арені". Битва розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом і її можна буде подивитися на стрімінговому сервісі DAZN.

Зазначимо, що такі слова Сергія Лапіна збігаються й з думками самого Олександра Усика. Він напередодні розповів, що буде боксувати до 41 року.

З ким ще може побитися Усик?