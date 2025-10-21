Плани змінилися: скільки боїв залишилося провести Усику до завершення кар'єри
- Олександр Усик планує провести ще п'ять боїв до завершення кар'єри, перший з яких відбудеться в першій половині 2026 року.
- Його наступним суперником має стати переможець поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня в Лондоні.
Олександр Усик у 2024 році став безапеляційним королем надважкої вагової категорії. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, після чого заявляв, що планує провести два поєдинки й повісити рукавички на цвях.
Після такого анонсу український боксер декласував Даніеля Дюбуа й наразі має звання абсолютного чемпіона світу. Очікувалося, що наступний бій стане останнім у його кар'єрі, проте судячи з усього ситуація змінилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
Скільки боїв ще проведе Усик?
Директор команди українського бійця Сергій Лапін висловився щодо планів володаря чотирьох основних поясів хевівейту. Він розповів, скільки часу його клієнт ще може продовжувати карʼєру.
За його словами, Усик поки не збирається йти на спортивну пенсію. Лапін заявив, що українець ще неодноразово вийде на ринг і вважає, що попереду в нього ще залишилося цілих п’ять боїв.
Перший з них має відбутися в першій половині 2026 року. Суперником чинного абсолюта стане переможець поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, які битимуться 25 жовтня.
Довідка. Вони визначатимуть сильнішого в Лондоні на "О2 Арені". Битва розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом і її можна буде подивитися на стрімінговому сервісі DAZN.
Зазначимо, що такі слова Сергія Лапіна збігаються й з думками самого Олександра Усика. Він напередодні розповів, що буде боксувати до 41 року.
З ким ще може побитися Усик?
Наразі все йде до того, що Олександр не відмовлятиметься від пояса WBO й захищатиме його проти переможця бою Вордлі – Паркер.
Окрім цього, найбільш обговорюваними кандидатами є британці Тайсон Ф'юрі та Мозес Ітаума. Заради трилогії начебто "Циганський король" готовий відновити кар'єру, про що напередодні розповідав його промоутер Френк Воррен.
Також вже тривалий час ведуться розмови про битву проти Джейка Пола за правилами змішаних єдиноборств. Українець у вересні навіть кинув йому публічний виклик у соцмережі X.
Ще у пресі з'являлася інформація про можливість проведення бою з Деонтеєм Вайлдером, Ентоні Джошуа й непереможним Агітом Кабаєлом, проте наразі вони є менш ймовірними, ніж попередні боксери зі списку.