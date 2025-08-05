Александр Усик накануне переписал историю бокса, эффектно нокаутировав Даниэля Дюбуа. Он стал первым бойцом, который имеет статус трехкратного абсолютного чемпиона мира.

24 Канал вспоминает, когда украинский боксер начал свой путь на профессиональном уровне и сколько боев провел за это время. Дебют произошел после победы на Олимпийских играх-2012.

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Когда Усик дебютировал на профи-ринге?

Александр Усик дебютировал среди профессионалов 9 ноября 2013 года. Он дрался в Киеве с мексиканцем Фелипе Ромеро в первом тяжелом весе.

Этот поединок закончился победой украинца техническим нокаутом в пятом раунде. Всего он провел в крузервейте 16 боев, став в конце концов абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе, одолев Тони Белью, который после поражения повесил перчатки на гвоздь.

Покорив крузервейт, Александр Усик решил попробовать свои силы в супертяжелой весовой категории. Именно в этом дивизионе он закрепился в статусе легенды бокса.

Как Усик покорил "королевскую" весовую категорию?

В хэвивейте украинец свой первый бой провел против американца Чазза Уизерспуна. Он победил в седьмом раунде на отказе соперника продолжать поединок.

После этого Александр Усик прошелся по британскому боксу, за что получил прозвище "Британоненавистник". Он дрался в хевивейте все это время с представителями Англии и каждый раз одерживал победы.

Украинец одолел Дерека Чисору, после чего по два раза побеждал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Поединок с "Динамитом" стал 24-м в карьере Александра Усика. Ожидается, что он проведет еще одну битву и завершит карьеру на юбилейной отметке в графе "количество боев".

Важно. Украинский чемпион до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он триумфовал во всех битвах на профи-ринге, нокаутировав своих соперников 15 раз.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим оппонентом Александра Усика, однако существует вероятность, что это будет поединок с Джейком Полом по правилам ММА. Искусственный интеллект накануне дал очень неожиданный прогноз на это противостояние.