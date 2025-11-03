Роналду забил почти 1000 голов: сколько осталось до абсолютного рекорда

Криштиану Роналду продолжает штамповать бешеное количество голов даже в 40 лет. Он уже забил восемь голов в восьми матчах текущего сезона.

В минувшие выходные Роналду дважды отличился за Аль-Наср в матче против Аль-Фейха в чемпионате Саудовской Аравии. Сколько осталось легендарному футболисту до 1000 голов – рассказывает 24 канал.

Читайте также Получил бутсой по голове, едва не покинул Реал: самые громкие конфликты футболистов с тренерами

Сколько голов забил Роналду?

Криштиану Роналду начал свою карьеру в лиссабонском Спортинге. В Португалии он сыграл в 31 матче, в которых оформил пять голов.

Позже португальский форвард перешел в Манчестер Юнайтед, где отметился 118 забитыми мячами. Во время выступлений в мадридском Реале Роналду забил 450 голов.

В составе Ювентуса футболист отметился 101 голом, а во время второго возвращения в Манчестер он оформил 27 забитых мячей.

В 2022 году Криштиану Роналду присоединился свободным агентом к Аль-Насре. В клубе из Саудовской Аравии форвард забил 108 голов.

В сборной Португалии нападающий отметился 143 голами и является лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Сейчас в активе Криштиану Роналду 952 забитых мяча за карьеру.

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Фейха:

К слову. Криштиану Роналду забил 900-й юбилейный гол в сентябре 2024 года в матче против Польши в Лиге наций. Португалец единственный футболист, который пересек эту отметку.

Сколько голов у Месси за карьеру?

Отметим, что ближайшим преследователем Роналду является Лионель Месси. Аргентинец забил за свою карьеру 898 голов.

Ранее Йозеф Бицан, который играл с 1931 по 1955 годы, был ближе к отметке в 1000 голов, чем Криштиану, но он остановился на 805 забитых мячах. Австрийский футболист умер в 2001 году.

Какое количество голов забил Пеле?

Считается, что Пеле за свою карьеру забил более 1000 голов еще в далеком 1969 году. Бывший футболист постоянного говорил об этом и неоднократно возмущался по поводу того, что он только пятый в списке лучший бомбардиров в истории.

По официальным данным, легенда бразильского и мирового футбола не пересек и отметку в 800 забитых мячей. На его счету 762 гола за всю карьеру.

Когда Роналду забьет 1000 голов?

Аналитики Sky Sports провели исследование, чтобы спрогнозировать, когда Криштиану Роналду забьет 1000 голов в карьере. По их прогнозам, если футболист сохранит свой темп, то историческое взятие ворот состоится в октябре 2026 года.

Напомним, что сборная Португалии близка к выходу на чемпионат мира-2026, где Роналду планирует сыграть. Кроме того, легендарный футболист имеет контракт с Аль-Насром до лета 207 года.

Ранее Роналду отметился дублем за сборную Португалии в отборе на мундиаль 2026 года. Криштиану в очередной раз переписал историю мирового футбола.