Sport News 24 Футбол Усик оказался в рейтинге самых богатых боксеров: какое место занял чемпион
25 августа, 15:52
2

Усик оказался в рейтинге самых богатых боксеров: какое место занял чемпион

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик оказался в рейтинге самых богатых боксеров мира – его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.
  • Американский боксер Флойд Мейвезер возглавил список, заработав 400 миллионов долларов.

Александр Усик известен своими достижениями не только в ринге. Украинский боксер часто оказывается в разномастных топах, которые касаются также финансовой составляющей.

Абсолютный чемпион мира оказался в десятке самых богатых боксеров мира. "Король хевивейта" за последние поединки получил немалые гонорары, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Какое состояние у Усика?

За последний год Александр Усик дважды подрался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер получил немалые деньги за три поединка с британскими боксерами.

Стоит отметить, что в списке самых богатых боксеров, кроме Усика, нет ни одного представителя Украины. Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру.

Первое место занял американский боксер Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов. Александр Усик занял шестую строчку – его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.

Рейтинг самых богатых боксеров:

  1. Флойд Мейвейзер – 400 миллионов долларов.
  2. Джордж Форман – 300 миллионов долларов.
  3. Сауль Альварес – 200 миллионов долларов.
  4. Мэнни Пакьяо – 220 миллионов долларов
  5. Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов долларов.
  6. Александр Усик – 165 миллионов долларов.
  7. Тайсон Фьюри – 146 миллионов долларов.
  8. Леннокс Льюис – 120 миллионов долларов.
  9. Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов долларов.
  10. Джейк Пол – 100 миллионов долларов.

Ранее сообщали о том, сколько потерпел поражений Александр Усик за карьеру в любительском боксе. Украинский чемпион провел 350 поединков в любительском ринге.