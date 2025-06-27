Роналду за час зарабатывает среднюю зарплату украинца: каждую минуту получает 8 евро

Криштиану Роналду решил остаться в Саудовской Аравии. Легендарный португалец продолжит выступать в футболке столичного Аль-Насра.

Несмотря на многочисленные предложения от других клубов Роналду выбрал продлить контракт с Аль-Насром. Конечно, что саудитам не было легко уговорить Криштиану остаться, поэтому они вынуждены были сделать португальцу улучшенные условия, сообщает 24 канал.

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Сколько зарабатывает Роналду

Криштиану Роналду 26 июня подписал контракт с Аль-Насром на два сезона – до 2027 года. Возможно, саудовский клуб станет последним в карьере легендарного португальца.

Причина в том, что Роналду тогда будет уже 42 года и он может решить покинуть футбол. В конце профессиональной карьеры Криштиану получает солидные средства в своем клубе.

Роналду в последние годы самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Криштиану только в клубе будет получать заработную плату в размере 263 миллиона евро в год. Интересно, сколько зарабатывает португалец за секунду, минуту, час или день.

Месяц – 21 миллион 916 тысяч 667 евро.

Неделя – 5 миллионов 57 тысяч 692 евро.

День – 722 тысячи 465 евро.

Час – 30 тысяч 102 евро.

Минута – 501 евро.

Секунда – 8 евро.

Отметим, что Роналду имеет также собственный бизнес и немалое количество контрактов с различными компаниями. Таким образом, португалец зарабатывает также вне футбольного поля.

К слову. Криштиану Роналду в сезоне 2024/2025 сыграл в 41 матче за Аль-Наср во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщали, что бывший коллега Джорджины Родригес Пабло Бун рассказал свою версию того, как девушка познакомилась с Криштиану Роналду. Давний друг модели опроверг официальную информацию.