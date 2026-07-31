Немало футболистов национальной сборной, выступающих в европейских клубах, получают миллионные зарплаты, что вполне соответствует уровню топ-игроков. "24 Канал" выяснил, какие суммы ежегодно поступают на счета наших сборников.

Зарплаты футболистов сборной Украины: кто получает больше всего

Самым высокооплачиваемым украинским игроком является, и это довольно неожиданно, Михаил Мудрик. Несмотря на то, что вингер дисквалифицирован из-за допинг-скандала, лондонский "Челси" все равно вынужден выполнять контрактные обязательства, поэтому можно утверждать, что бывший футболист "Шахтера" получает около 6 миллионов евро в год.

На втором месте Артем Довбик – нападающий в свое время подписал с "Ромой" действительно выгодный контракт, по которому ежегодно становится богаче примерно на 5,56 миллиона евро. Сейчас в "Болонье" ситуация может измениться, хотя аренда часто предполагает сохранение уровня зарплаты при разделении выплат между двумя клубами.

Недалеко отстал Илья Забарный, который в ПСЖ зарабатывает 5,45 миллиона евро в год. Хотя, учитывая второй подряд триумф парижан в Лиге чемпионов, украинец, как и его партнеры по команде, может рассчитывать на щедрые призовые от владельцев-шейхов.

Кто оказался вне топ-3

С Александром Зинченко есть нюанс: в "Аяксе" футболист сыграл считанные минуты, однако все равно получал зарплату на уровне 5 миллионов евро. Но сейчас он является свободным агентом, поэтому фактически не зарабатывает вообще.

Недалеко от лидирующей тройки находятся два наших вратаря: Андрею Лунину в "Реале" платят 4,5 миллиона евро в год, а Анатолию Трубину в "Бенфике" начисляют 3,85 миллиона евро.

Виталий Николенко в "Эвертоне" может рассчитывать на 3,53 миллиона. Рубеж в 2 миллиона в единой евровалюте также преодолевают Виктор Цыганков и Владислав Ванат, которые в "Жироне" зарабатывали примерно одинаково – 2,71 миллиона. После вылета каталонского клуба из Ла Лиги все рискует измениться в худшую сторону, поэтому украинцы ищут себе варианты трансфера.

Другие звезды сборной Украины – Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Руслан Малиновский и Роман Яремчук – все имели в своих клубах в прошлом сезоне контракты с зарплатой в пределах 1,2–1,9 миллиона евро.

Отдельно следует отметить Николая Шапаренко, который, по инсайдерской информации, является самым высокооплачиваемым футболистом "Динамо" и получает от киевского клуба зарплату на уровне партнеров за рубежом – 1,5 миллиона долларов США.