Чимало футболістів національної команди у європейських клубах отримують мільйонні зарплати, що цілком відповідають рівню топових виконавців. 24 Канал дізнався, які кошти капають на рахунки наших збірників щорічно.

Зарплати футболістів збірної України: хто отримує найбільше

Найвисокооплачуванішим українським гравцем є, і це досить несподівано, Михайло Мудрик. Попри те, що вінгер дискваліфікований через допінг-скандал, лондонський Челсі усе одно змушений виконувати контрактні зобов'язання, тож можна стверджувати, що ексфутболіст Шахтаря отримує близько 6 мільйонів євро на рік.

На другому місці Артем Довбик – нападник свого часу підписав з Ромою справді вигідну угоду, за якою стає щороку багатшим на приблизно 5,56 мільйона євро. Зараз у Болоньї це може змінитися, хоча оренда часто передбачає збереження рівня зарплати при розділенні виплат між двома клубами.

Недалеко відстав Ілля Забарний, який у ПСЖ заробляє 5,45 мільйона євро на рік. Хоча, з урахуванням другого поспіль тріумфу парижан у Лізі чемпіонів, українець, як і партнери по команді, можуть розраховувати на щедрі призові від власників-шейхів.

Хто опинився поза топ-3

З Олександром Зінченком є нюанс: в Аяксі футболіст зіграв лічені хвилини, проте усе одно мав зарплату на рівні 5 мільйонів євро. Але просто зараз він є вільним агентом, тож фактично не заробляє узагалі.

Близько до чільної трійки два наших воротарі: Андрію Луніну у Реалі платять 4,5 мільйони євро на рік, а Анатолію Трубіну у Бенфіці нараховують 3,85 мільйона євро.

Віталій Миколенко в Евертоні може розраховувати на 3,53 мільйона. Рубіж у 2 мільйони в єдиній євровалюті також долають Віктор Циганков і Владислав Ванат, які у Жироні заробляли приблизно однаково – 2,71 мільйона. Після вильоту клубу з Каталонії із Ла Ліги усе ризикує змінитися в гірший бік, тож українці шукають собі варіанти трансферу.

Інші зірки збірної України – Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Руслан Маліновський та Роман Яремчук – усі мали у своїх клубах в минулому сезоні контракти в межах зарплати 1,2 – 1,9 мільйона євро.

Окремо слід відзначити Миколу Шапаренка, який, за інсайдерською інформацією, є найбільш високооплачуваним футболістом Динамо і отримує від київського клубу зарплату на рівні партнерів за кордоном – 1,5 мільйона доларів США.