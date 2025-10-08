Роналду стал первым миллиардером среди футболистов: сколько денег у Криштиану
- Криштиану Роналду стал первым миллиардером в мире футбола с состоянием более 1,4 миллиарда евро.
- У футболиста значительные доходы заявдяки зарплате в Аль-Насри, недвижимости и бренду CR7.
Португальский футболист заработал большие деньги благодаря невероятным достижениям в спорте. Сейчас Криштиану Роналду является единственным миллиардером в истории футбола.
Криштиану Роналду стал одним из лучших футболистов в истории. Игрок не только побил немало рекордов, но и смог заработать огромные деньги благодаря этому виду спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Сколько заработал Роналду?
Американские СМИ подсчитали доходы португальского нападающего. По их оценкам Роналду стал первым футболистом, который имеет состояние в более чем 1 миллиард евро.
Сейчас эта сумма составляет более 1,4 миллиарда евро. Львиную долю этих денег Роналду зарабатывает благодаря бешеной зарплате в Аль-Насри. Саудовский клуб платит Криштиану около 200 миллионов евро в год.
Также португалец имеет различную недвижимость, а именно несколько домов и отелей. Кроме этого, Роналду развивает и собственный бренд CR7, который занимается производством одежды, духов, аксессуаров и тому подобное.
Напомним, что Роналду является одним из самых титулованных игроков в истории футбола. До переезда в Саудовскую Аравию португалец поиграл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.
Футболист забил более 900 голов на профессиональном уровне, выиграл пять Кубков Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных. Вместе с Португалией Роналду также победил на Евро-2016.
Что известно о Роналду в Аль-Насри?
- Криштиану Роналду стал игроком Аль-Насру в 2023 году сразу после чемпионата мира. Футболист получил самый дорогой контракт в истории футбола – 200 миллионов евро в год.
- Действующий контракт Роналду с Аль-Насром действует до лета 2027 года. По новому контракту Роналду будет получать огромные деньги в Аль-Насре. Заработки Криштиану составляют почти полмиллиарда фунтов стерлингов.
- Недавно Криштиану Роналду установил исторический рекорд, забив в Суперкубке Саудовской Аравии. Португалец стал первым игроком, который отметился более сотней голов в пяти разных командах.
- В текущем сезоне нападающий забил уже 5 голов в шести матчах за Аль-Наср. Его команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, не потеряв ни одного очка в четырех турах. Transfermarkt оценивает Криштиану в 12 миллионов евро.