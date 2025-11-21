Свитолина заработала огромные призовые в 2025 году: гонорары украинских теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала заработки спортсменок за 2025 год. Рейтинг возглавила враждебная белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Первая ракетка мира заработала 15 миллионов долларов призовых. Чуть меньше заработала польская теннисистка Ига Швьонтек – 10,1 миллиона долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на WTA.

Сколько заработали украинские теннисистки?

Топ-3 теннисисток, которые заработали больше всего призовых, замыкает Елена Рыбакина из Казахстана – 8,4 миллиона долларов. Рыбакина хорошо известна украинскому фанату тенниса по бронзовому матчу против Элины Свитолиной на Олимпиаде-2020.

Что касается заработка украинских теннисисток, то прогнозируемо больше всего заработала как раз Свитолина. По итогам 2025-го Элина обогатила свой бюджет на 2,213 165 долларов. Первая ракетка Украины занимает 17-е место в денежном рейтинге WTA.

1,794 913 призовых получила Марта Костюк (26-я позиция). 44-ю строчку занимает одесситка Даяна Ястремская (1,245,385).

Юлия Стародубцева заработала за 2025-й год меньше миллиона – 847, 896 долларов (81-я строчка), а Ангелина Калинина – 439, 651 долларов (127-е место в списке).

Топ-10 теннисисток, которые заработали больше всего в 2025-м:

Арина Соболенко (Беларусь) – 15,008 008,519 долларов; Ига Швьонтек (Польша) – 10,112,532; Елена Рыбакина (Казахстан) – 8,456,632; Коко Гофф (Франция) – 7,969,845; Аманда Анисимова (США) – 7,260,577; Джессика Пегула (США) – 5,262,311; Жасмин Паолини (Италия) – 5,253,997; Мирра Андреева (Россия, "нейтральная") – 4,726,226; Мэдисон Киз (США) – 4,357,787; Элизе Мертенс (Бельгия) – 2,895,029

