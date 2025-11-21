Світоліна заробила величезні призові у 2025 році: гонорари українських тенісисток

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила заробітки спортсменок за 2025 рік. Рейтинг очолила ворожа білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

Перша ракетка світу заробила 15 мільйонів доларів призових. Трохи менше заробила польська тенісистка Іга Швьонтек – 10,1 мільйона доларів, інформує 24 Канал із посиланням на WTA.

Скільки заробили українські тенісистки?

Топ-3 тенісисток, які заробили найбільше призових, замикає Олена Рибакіна із Казахстану – 8,4 мільйона доларів. Рибакіна добре відома українському фанату тенісу за бронзовим матчем проти Еліни Світоліної на Олімпіаді-2020.

Щодо заробітку українських тенісисток, то прогнозовано найбільше заробила якраз Світоліна. За підсумками 2025-го Еліна збагатила свій бюджет на 2,213 165 доларів. Перша ракетка України посідає 17-те місце у грошовому рейтингу WTA.

1,794 913 призових отримала Марта Костюк (26-та позиція). 44-ту сходинку займає одеситка Даяна Ястремська (1,245,385).

Юлія Стародубцева заробила за 2025-й рік менше мільйона – 847, 896 доларів (81-ша сходинка), а Ангеліна Калініна – 439, 651 доларів (127-ме місце у списку).

Топ-10 тенісисток, які заробили найбільше у 2025-му:

Аріна Соболенко (Білорусь) – 15,008,519 доларів; Іга Швьонтек (Польща) – 10,112,532; Олена Рибакіна (Казахстан) – 8,456,632; Коко Гофф (Франція) – 7,969,845; Аманда Анісімова (США) – 7,260,577; Джессіка Пегула (США) – 5,262,311; Жасмін Паоліні (Італія) – 5,253,997; Мірра Андрєєва (Росія, "нейтральна") – 4,726,226; Медісон Кіз (США) – 4,357,787; Елізе Мертенс (Бельгія) – 2,895,029

