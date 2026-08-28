Сотни тысяч долларов: дебют Свитолиной и Монфиса в смешанных парах позволил им неплохо заработать

Перед началом основной сетки Открытого чемпионата США супруги Элина Свитолина и Гаэль Монфис приняли участие в соревнованиях смешанных пар, которые организаторы фактически превратили в шоу. Украинка и француз впервые сыграли вместе на официальном турнире, но сразу вышли в полуфинал.

На пути к возможному трофею их остановили швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли. Впрочем, даже благодаря попаданию в топ-4 семья значительно пополнила семейный бюджет, пишет 24 Канал.

Сколько заработали Свитолина и Монфис за микс в Нью-Йорке

Экспериментальный формат смешанных пар на US Open сопровождался неплохими призовыми. Пара-победительница – Каролин Мухова и Якуб Меншик – получила целый 1 миллион долларов. Это сопоставимо с выплатами за победу на турнире WTA 1000 в одиночном женском разряде.

Соответственно, финалистам и соперникам Свитолиной и Монфиса выплатили вдвое меньше – 500 тысяч в американской валюте. А украинско-французский теннисный и семейный дуэт уже гарантировал себе 250 тысяч – а впереди еще и выступления в одиночном разряде, где, по крайней мере, Элина точно рассчитывает пройти довольно далеко.

Сколько заработали Свитолина и Монфис за всю карьеру

Неизвестно, что у Элины и Гаэля дома записано в отношении семейного бюджета, но в финансовом плане Свитолина более успешна, чем ее муж – по крайней мере, на корте. Француз за свою профессиональную карьеру, которая подходит к концу в этом году, заработал примерно 24 миллиона долларов. У украинки – на более чем 6 миллионов больше.

Правда, в свое время Свитолина говорила в интервью, что у Монфиса более выгодные условия рекламных контрактов. Поэтому вопрос о том, кто в этой паре богаче, все же остается открытым.