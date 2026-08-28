На шляху до можливого трофею їх зупинили швейцарка Белінда Бенчич і італієць Флавіо Коболлі. Втім навіть за потрапляння у топ-4 родина добряче поповнила сімейний бюджет, пише 24 Канал.

Скільки заробили Світоліна і Монфіс за мікст у Нью-Йорку

Експериментальний формат міксту на US Open супроводжувався непоганими призовими. Пара переможців – Кароліна Мухова та Якуб Меншик – отримали аж 1 мільйон доларів. Це можна порівняти з виплатами за перемогу на турнірі WTA 1000 в одиночному жіночому розряді.

Відповідно фіналістам і кривдникам Світоліної та Монфіса виплатили вдвічі менше, 500 тисяч в американській валюті. А українсько-французький тенісний та сімейний дует вже гарантував собі 250 тисяч – а попереду ще й виступи в одиночному розряді, де принаймні Еліна точно розраховує пройти досить далеко.

Скільки заробили Світоліна і Монфіс за всю кар'єру

Невідомо, які вдома у Еліни та Гаеля правила щодо сімейного бюджету, але фінансово Світоліна успішніша за свого чоловіка – принаймні на корті. Француз за професійну кар'єру, яка добігає завершення цього року, заробив приблизно 24 мільйони доларів. В українки – на понад 6 мільйонів більше.

Щоправда свого часу Світоліна говорила в інтерв'ю, що у Монфіса кращі умови рекламних контрактів. Тому хто в цій парі більший багатій – питання все ж не вирішене.