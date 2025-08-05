Александр Усик за свою карьеру провел 24 поединка в профи-ринге. Украинский чемпион побил всех своих соперников, не потерпев ни одного поражения.

Однако остаются бойцы, которые хотят драться против Короля хевивейта. Именитый боксер из Украины выразил желание разделить ринг с абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Кто бросил вызов Усику?

Сергей Радченко заявил, что хотел бы подраться с Александром Усиком. Украинский боксер расхвалил Короля хевивейта, заявив, что он становится сильнее с каждой тренировкой.

Радченко также принял во внимание возраст Усика. А также отметил, что всегда с радостью смотрите поединки Александра и искренне поддерживает его в каждом бою.

Хотел бы увидеть его бой со мной – и я не шучу. Это было бы для меня самым интересным вариантом,

– сказал Радченко.

Отметим, что Сергей Радченко является обладателем титулов WBC Silver, WBC Ukraine и национального чемпионата Украины среди профи. Также украинский боксер имел успехи в любителях.

Радченко был бронзовым призером Кубка Европы, завоевал "серебро" чемпионата Европы среди студентов в 2009 году. Последний раз в профи-ринге Сергей дрался против Кевина Лерены 2 мая 2025 года.



Украинский боксер, к сожалению, досрочно уступил представителю ЮАР в третьем раунде противостояния. На кону поединка был чемпионский титул WBC в бриджервейте.

К слову. Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя 19 июля 2025 года. Украинский боксер объединил пояса, став абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее сообщалось о том, что Шугар Гилл Стюард назвал особенность Александра Усика после его победы над Даниэлем Дюбуа.