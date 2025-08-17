Главный мировой организатор боев нашел неожиданного соперника для Усика
- Турки Аль аш-Шейх планирует организовать большой бой для Александра Усика.
- Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше, вернув себе статус абсолютного чемпиона мира.
Александр Усик перед реваншем с Даниэлем Дюбуа сообщил, что хочет провести два боя и уйти на пенсию. Теперь украинскому чемпиону остался один поединок в профессиональном ринге.
"Король хевивейта" может встретиться с сенсационным соперником. Турки Аль аш-Шейх намерен организовать большой бой для украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Кто станет следующим соперником Усика?
Главным претендентом на бой с Александром Усиком является Джозеф Паркер, с которым WBO обязала драться украинского боксера. "Король хевивейта" может в третий раз встретиться с Тайсоном Фьюри.
Однако у Турки другие планы на следующий поединок абсолютного чемпиона мира. Чиновник из Саудовской Аравии после победы Мозеса Итаумы над Дилланом Уайтом заявил, что хочет организовать бой между Усиком и "Новым Майком Тайсоном".
К слову. Мозес Итаума владеет чемпионскими поясами WBA Internarional и WBO Inter-Continental. За свою карьеру 20-летний боксер провел 13 поединков и не потерпел ни одного поражения.
Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер вернул себе статус абсолютного чемпиона мира, нокаутировав британца в пятом раунде.
Отметим, если все-таки бой между Усиком и Итаумой состоится, то украинский боксер потеряет "абсолют", поскольку, останется без титула WBO.
Ранее сообщали о том, что Мартин Баколе рассказал, почему Александр Усик не хочет с ним драться в профессиональном ринге. Супертяжеловес выступил с дерзким заявлением.