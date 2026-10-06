Когда состоится следующий матч сборной Украины: дата и соперник
Сборная Украины по футболу в сентябре – октябре провела четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА. "Сине-желтые" набрали четыре очка благодаря одной победе и одной ничьей, а еще два матча проиграли.
Следующий матч сборной Украины состоится 14 ноября, сообщает 24 Канал. Соперником "сине-желтых" станет Северная Ирландия, которой подопечные Андреа Мальдеры уступили во втором туре (0:3).
Решающий матч сборной Украины
После четырех туров Украина занимает третье место в своей группе Лиги наций – B. "Сине-желтые" отстают от Северной Ирландии на 4 очка и еще на 3 уступают Венгрии.
Для команды Мальдеры важно одержать победу в следующей игре, чтобы не выбыть из борьбы за первое – второе место и, как следствие, повысить шансы попасть на чемпионат Европы 2028 года.
В случае если Украина займет третье или более низкое место, команда рискует получить более сложных соперников в отборе на Евро. Вероятное поражение "сине-желтых" в пятом туре и потенциальная победа венгров над грузинами досрочно выбьет нашу команду из борьбы за первые две строчки своей группы.
Турнирная таблица Украины в Лиге наций
|
Место
|
Страна
|
Матчи
|
В
|
Н
|
П
|
Разница голов
|
Очки
|
1.
|
Северная Ирландия
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4 – 0
|
8
|
2.
|
Венгрия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3 – 2
|
7
|
3.
|
Украина
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2 – 5
|
4
|
4.
|
Грузия
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0 – 2
|
2