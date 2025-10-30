И это не Уордли: стал известен новый претендент на бой с Усиком

Александр Усик готовится к своему следующему бою. Сейчас главным претендентом на статус соперника украинцу является Фабио Уордли, но появляются и другие кандидаты.

В июле Усик снова стал абсолютным чемпионом мира. Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и теперь должен проводить защиту своих поясов, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

С кем может встретиться Усик?

Президент организации WBC Маурисио Сулейман заявил, что у Александра может появиться неожиданный соперник. Пока большинство очкует на бой Усика против Уордли, соперником украинца может неожиданно стать Агит Кабаел.

Мы примем решение в декабре. Вы знаете, что WBC всегда очень гибко подходит к вопросам обязательной защиты, особенно в супертяжелом весе, где есть абсолютный чемпион. Главный претендент – Агит Кабаел, но у него бой в январе. После этого увидим,

– заявил Сулейман.

Отметим, что немец стал временным чемпионом по версии WBC в феврале этого года. Кабаел нокаутировал Чжана Чжилея в шестом раунде и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Агит остался непобедимым боксером, в его активе 26 побед в 26-ти поединках (18 – нокаутом). В 2019 году Кабаел уже дрался с украинцем Андреем Руденко, выиграв благодаря решению судей.

10 января немец должен выйти на защиту титула временного чемпиона. В Обергаузене соперником Агита должен стать Тони Йока, который выиграл 14 из 17-ти боев за карьеру. Об этом француз сообщил у себя в инстаграм.

Что известно о следующем сопернике Усика