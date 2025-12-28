Загадочная смерть биатлониста Баккена: в деле появились неожиданные детали
- Сиверта Баккена нашли мертвым в гостиничном номере в Италии с тренировочной маской, настроенной на экстремальный уровень семь тысяч метров над уровнем моря.
- Итальянская полиция изъяла предметы из комнаты, следователи выясняют, кто выставил маску на экстремальный уровень, и Норвежский олимпийский комитет рекомендовал воздержаться от использования таких масок после трагедии.
Смерть трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Баккена всколыхнула весь спортивный мир. Молодой спортсмен ушел из жизни в расцвете сил.
22 декабря биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в гостиничном номере в Италии. В норвежских СМИ появились новые детали неожиданной смерти спортсмена, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт VG.
Какие новые подробности смерти Баккена?
В момент обнаружения Баккен был одет в специальную тренировочную маску и в специальную маску. По информации источника, это устройство было настроено на экстремальный уровень – семь тысяч метров над уровнем моря.
Устройство используют биатлонисты в тренировочном процессе. Включенный режим на 7 тысяч метров означает, что спортсмен вдыхал в течение определенного времени сжиженный воздух с низким содержанием кислорода. В таком случае в организме человека стимулируется выработка эритроцитов и повышается выносливость. Однако такой уровень считается экстремальным, а потому используется осторожно.
Юрист Бернт Хайберг прокомментировал новые детали смерти Баккена.
Итальянская полиция изымала предметы и оборудование, находившиеся в комнате. Как только мы получим доступ к полицейским документам и отчету предварительной судебно-медицинской экспертизы, мы прокомментируем это,
– заявил юрист.
Отметим, что сейчас следователи выясняют, кто именно выставил маску на экстремальный уровень. По одной из версий, параметры могли изменить во время хаотичных попыток оказать первую помощь биатлонисту.
Известно, что использование тренировочных масок, имитирующих высоту, не запрещено правилами. Впрочем, Олимпийский комитет Норвегии рекомендовал воздержаться от их применения после трагедии с Баккеном.
Что известно о спортивных достижениях Баккена?
- Сиверт Баккен в возрасте 17 лет завоевал две золотые награды на Юношеских олимпийских играх-2016 в гонке преследования и смешанной эстафете. На этапах Кубка мира дебютировал в сезоне 2020 – 2021.
- Некоторое время Баккен не тренировался и пропустил сезон 2022 – 2023 из-за проблем с сердцем – перикардит. Спортсмен считал, что болезнь стала следствием использования вакцины от коронавируса.
- Всего на уровне Кубка мира завоевал две золотые награды, трижды становился чемпионом Европы и дважды бронзовым призером.
- Последнюю гонку Баккен провел 21 декабря, когда занял 20 место в масстарте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. В общем рейтинге IBU сезона 2025 – 2026 Баккен занимал 13 место.