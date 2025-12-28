Загадочная смерть биатлониста Баккена: в деле появились неожиданные детали

Смерть трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Баккена всколыхнула весь спортивный мир. Молодой спортсмен ушел из жизни в расцвете сил.

22 декабря биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в гостиничном номере в Италии. В норвежских СМИ появились новые детали неожиданной смерти спортсмена, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт VG.

Какие новые подробности смерти Баккена?

В момент обнаружения Баккен был одет в специальную тренировочную маску и в специальную маску. По информации источника, это устройство было настроено на экстремальный уровень – семь тысяч метров над уровнем моря.

Устройство используют биатлонисты в тренировочном процессе. Включенный режим на 7 тысяч метров означает, что спортсмен вдыхал в течение определенного времени сжиженный воздух с низким содержанием кислорода. В таком случае в организме человека стимулируется выработка эритроцитов и повышается выносливость. Однако такой уровень считается экстремальным, а потому используется осторожно.

Юрист Бернт Хайберг прокомментировал новые детали смерти Баккена.

Итальянская полиция изымала предметы и оборудование, находившиеся в комнате. Как только мы получим доступ к полицейским документам и отчету предварительной судебно-медицинской экспертизы, мы прокомментируем это,

– заявил юрист.

Отметим, что сейчас следователи выясняют, кто именно выставил маску на экстремальный уровень. По одной из версий, параметры могли изменить во время хаотичных попыток оказать первую помощь биатлонисту.

Известно, что использование тренировочных масок, имитирующих высоту, не запрещено правилами. Впрочем, Олимпийский комитет Норвегии рекомендовал воздержаться от их применения после трагедии с Баккеном.

