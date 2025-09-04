В августе этого года в Кыргызстане произошла трагедия на пике Победы. Во время спуска с горы 46-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу, сообщает 24 Канал.
Жива ли Наговицына?
Инцидент произошел 12 августа на высоте примерно 7200 метров, что сделало невозможным ее эвакуацию в базовый лагерь. Спасатели предпринимали три попытки добраться до альпинистки, но ни одна не была успешной.
В 20-х числах августа представители МЧС Кыргызстана завершили попытки спасти россиянку. Еще 19 августа беспилотник заснял Наталью на горе, которая активно махала рукой и подавала признаки жизни.
После этого Наговицына была признана пропавшей без вести. И вот в начале сентября работники МЧС снова подняли дрон на место, где находилась альпинистка.
На этот раз аппарат уже зафиксировал смерть россиянки. На видео была видна только рваная палатка, а тепловизор не зафиксировал признаки жизни на пике Победы. Таким образом федерация альпинизма Кыргызстана констатировала гибель Наговициной.
Как пытались спасти Наговицину?
- Россиянка шла в связке с другим альпинистом из страны-террористки Романом Мокринским.
- Говорят, что мужчина не оказал Наталье достаточной помощи и пошел дальше сам.
- Спасти россиянку пытались немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья, которые покоряли пик Победы в то же время.
- Оба спустились в базовый лагерь, после чего вернулись к Наталье и принесли ей еду, воду и газовый баллон.
- На обратном пути у итальянца произошел отек мозга, из-за чего он умер.
- Его тело осталось на высоте ориентировочно 6900 метров, а Зигмунда госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Вертолет спасателей пытался добраться до места нахождения Наговициной, но едва не потерпел катастрофу и совершил преждевременную жесткую посадку.