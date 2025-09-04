На месте трагедии не нашли признаков жизни Натальи Наговициной. Женщина пробыла на пике Победы более трех недель, поэтому шансов выжить не осталось.

В августе этого года в Кыргызстане произошла трагедия на пике Победы. Во время спуска с горы 46-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу, сообщает 24 Канал.

Жива ли Наговицына?

Инцидент произошел 12 августа на высоте примерно 7200 метров, что сделало невозможным ее эвакуацию в базовый лагерь. Спасатели предпринимали три попытки добраться до альпинистки, но ни одна не была успешной.

В 20-х числах августа представители МЧС Кыргызстана завершили попытки спасти россиянку. Еще 19 августа беспилотник заснял Наталью на горе, которая активно махала рукой и подавала признаки жизни.

После этого Наговицына была признана пропавшей без вести. И вот в начале сентября работники МЧС снова подняли дрон на место, где находилась альпинистка.

На этот раз аппарат уже зафиксировал смерть россиянки. На видео была видна только рваная палатка, а тепловизор не зафиксировал признаки жизни на пике Победы. Таким образом федерация альпинизма Кыргызстана констатировала гибель Наговициной.

Как пытались спасти Наговицину?