Российская альпинистка Наталья Наговицына признана мертвой: видео с дрона на высоте 7 тысяч метров
- Наталья Наговицына признана мертвой после трех недель на пике Победы.
- Видео с дрона подтвердило отсутствие признаков жизни на горе.
Российская альпинистка сломала ногу 12 августа на высоте 7200 метров.
На месте трагедии не нашли признаков жизни Натальи Наговициной. Женщина пробыла на пике Победы более трех недель, поэтому шансов выжить не осталось.
В августе этого года в Кыргызстане произошла трагедия на пике Победы. Во время спуска с горы 46-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу, сообщает 24 Канал.
Жива ли Наговицына?
Инцидент произошел 12 августа на высоте примерно 7200 метров, что сделало невозможным ее эвакуацию в базовый лагерь. Спасатели предпринимали три попытки добраться до альпинистки, но ни одна не была успешной.
В 20-х числах августа представители МЧС Кыргызстана завершили попытки спасти россиянку. Еще 19 августа беспилотник заснял Наталью на горе, которая активно махала рукой и подавала признаки жизни.
Дрон добрался до палатки Наговициной 2 сентября: смотреть видео
После этого Наговицына была признана пропавшей без вести. И вот в начале сентября работники МЧС снова подняли дрон на место, где находилась альпинистка.
На этот раз аппарат уже зафиксировал смерть россиянки. На видео была видна только рваная палатка, а тепловизор не зафиксировал признаки жизни на пике Победы. Таким образом федерация альпинизма Кыргызстана констатировала гибель Наговициной.
Как пытались спасти Наговицину?
- Россиянка шла в связке с другим альпинистом из страны-террористки Романом Мокринским.
- Говорят, что мужчина не оказал Наталье достаточной помощи и пошел дальше сам.
- Спасти россиянку пытались немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья, которые покоряли пик Победы в то же время.
- Оба спустились в базовый лагерь, после чего вернулись к Наталье и принесли ей еду, воду и газовый баллон.
- На обратном пути у итальянца произошел отек мозга, из-за чего он умер.
- Его тело осталось на высоте ориентировочно 6900 метров, а Зигмунда госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Вертолет спасателей пытался добраться до места нахождения Наговициной, но едва не потерпел катастрофу и совершил преждевременную жесткую посадку.