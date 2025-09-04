На місці трагедії не знайшли ознак життя Наталії Наговіциної. Жінка пробула на піку Перемоги більше трьох тижнів, тому шансів вижити не залишилось.

У серпні цього року в Киргизстані сталась трагедія на піку Перемоги. Під час спуску з гори 46-річна російська альпіністка Наталія Наговіцина зламала ногу, повідомляє 24 Канал.

Чи жива Наговіцина?

Інцидент відбувся 12 серпня на висоті приблизно 7200 метрів, що унеможливило її евакуацію до базового табору. Рятувальники робили три спроби дістатися альпіністки, але жодна не була успішною.

У 20-х числах серпня представники МНС Киргизстану завершили спроби врятувати росіянку. Ще 19 серпня безпілотник засняв Наталію на горі, яка активно махала рукою та подавала ознаки життя.

Дрон дістався намету Наговіциної 2 вересня: дивитися відео

Після цього Наговіцину було визнано зниклою безвісти. І ось на початку вересня працівники МНС знову підняли дрон на місце, де знаходилась альпіністка.

Цього разу апарат вже зафіксував смерть росіянки. На відео був видний лише рваний намет, а тепловізор не зафіксував ознаки життя на піку Перемоги. Таким чином федерація альпінізму Киргизстану констатувала загибель Наговіциної.

Як намагались врятувати Наговіцину?