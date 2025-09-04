Російська альпіністка Наталія Наговіцина визнана мертвою: відео з дрона на висоті 7 тисяч метрів
- Наталія Наговіцина визнана мертвою після трьох тижнів на піку Перемоги.
- Відео з дрона підтвердило відсутність ознак життя на горі.
Російська альпіністка зламала ногу 12 серпня на висоті 7200 метрів.
На місці трагедії не знайшли ознак життя Наталії Наговіциної. Жінка пробула на піку Перемоги більше трьох тижнів, тому шансів вижити не залишилось.
У серпні цього року в Киргизстані сталась трагедія на піку Перемоги. Під час спуску з гори 46-річна російська альпіністка Наталія Наговіцина зламала ногу, повідомляє 24 Канал.
Чи жива Наговіцина?
Інцидент відбувся 12 серпня на висоті приблизно 7200 метрів, що унеможливило її евакуацію до базового табору. Рятувальники робили три спроби дістатися альпіністки, але жодна не була успішною.
У 20-х числах серпня представники МНС Киргизстану завершили спроби врятувати росіянку. Ще 19 серпня безпілотник засняв Наталію на горі, яка активно махала рукою та подавала ознаки життя.
Дрон дістався намету Наговіциної 2 вересня: дивитися відео
Після цього Наговіцину було визнано зниклою безвісти. І ось на початку вересня працівники МНС знову підняли дрон на місце, де знаходилась альпіністка.
Цього разу апарат вже зафіксував смерть росіянки. На відео був видний лише рваний намет, а тепловізор не зафіксував ознаки життя на піку Перемоги. Таким чином федерація альпінізму Киргизстану констатувала загибель Наговіциної.
Як намагались врятувати Наговіцину?
- Росіянка йшла у зв'язці із іншим альпіністом з країни-терористки Романом Мокринським.
- Подейкують, що чоловік не надав Наталії достатньої допомоги та пішов далі сам.
- Врятувати росіянку намагались німець Гюнтер Зігмунд та італієць Лука Сінігілья, які підкорювали пік Перемоги в той же час.
- Обидва спустились в базовий табір, після чого повернулись до Наталії та принесли їй їжу, воду та газовий балон.
- На зворотньому шляху у італійця стався набряк мозку, через що він помер.
- Його тіло залишилось на висоті орієнтовно 6900 метрів, а Зігмунда госпіталізували у важкому стані.
- Вертоліт рятувальників намагався дістатися місця знаходження Наговіциної, але ледь не зазнав катастрофи та здійснив передчасну жорстку посадку.