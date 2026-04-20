Российская гимнастка, ранее оскорбившая Украину, снова попала в скандал на награждении

Российскую гимнастку Софию Ильтерякову в Украине часто вспоминают в контексте скандальных ситуаций. В частности, во время Кубка мира в Софии она отвернулась от флага Украины во время церемонии награждения, когда звучал гимн.

Недавно спортсменка вновь оказалась в центре внимания. На этапе Кубка мира в Баку, где она выступала в нейтральном статусе, Ильтерякова отказалась пожать руку президенту Европейского гимнастического союза Фариду Гарибову во время церемонии награждения, сообщает 24 Канал.

Что известно о поведении Ильтеряковой в Баку?

Это было зафиксировано на видео во время церемонии награждения в упражнении с обручем, где спортсменка завоевала бронзовую медаль. Золото досталось украинке Таисии Онофрийчук, а серебро – представительнице Болгарии Стилиане Николовой.

На записи видно, как Гарибов протянул руку для приветствия спортсменке, однако она не ответила на этот жест.

Sofia Ильтерякова не пожала руку Фариду Гарибову: смотрите видео

Как отметила тренер и судья сборной Казахстана Меруерт Балгинбаева, недавно в международных соревнованиях обновили правила проведения церемоний награждения, и отсутствие рукопожатия не считается нарушением.

Официальных объяснений такого поведения спортсменки не обнародовано. Гарибов, который также занимает должность министра молодежи и спорта Азербайджана, ранее учился в Санкт-Петербурге и имеет связи с Россией.

Какие результаты у Таисии Онофрийчук на Кубке мира в Баку?

Онофрийчук выиграла золото в многоборье, опередив сильных конкуренток, в частности действующую чемпионку мира Дарью Варфоломеев из Германии.

В финалах отдельных упражнений украинка также показала сильные результаты: