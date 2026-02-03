Среди скандальных тем Трампа выделяются в том числе его напряженные отношения с Канадой. Президент США выдал новое дикое заявление о стране-соседке, сообщает Daily Mail.
По теме Очередная дичь от Трампа: президент США призвал придумать новое название для игры в футбол
Что сказал Трамп о Канаде?
Причиной для этого стало возможное торговое соглашение между Канадой и Китаем, которое может противоречить экономическим интересам США. Трамп пригрозил Канаде и даже вспомнил о ее любимом виде спорта.
Если Канада заключит соглашение с Китаем, мы сделаем что-то очень существенное. У меня отличные отношения с Китаем и президентом Си. Но мы не хотим, чтобы Китай захватил Канаду. Если они заключат сделку, Китай захватит Канаду. Первое, что они сделают – уничтожат хоккей,
– заявил Дональд.
Еще одной скандальной темой, которую использует президент США. является возможная аннексия острова Гренландия. Из-за агрессивных заявлений Трампа известные спортсмены настроились против него.
Гренландская биатлонистка Укалек Слеттмарк в интервью Associated Press открыто раскритиковала Дональда из-за его отношения к острову. А сборная Германии даже угрожает бойкотировать ЧМ-2026 после громких заявлений Трампа о Гренландии.
Что известно о чемпионате мира-2026?
- Уже ближайшим летом США станет страной-хозяйкой футбольного чемпионата мира. Что интересно, будет проводить она турнир вместе с Канадой и Мексикой.
- Это будет первый Мундиаль в истории, на котором сыграют 48 сборных. Пока же известны 42 страны-участницы, тогда как еще шесть путевок будут разыграны в плей-офф.
- Среди претендентов на путевку на ЧМ-2026 остается сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва сыграют в стыковых матчах в марте, где должны одержать две победы.
- Первым соперником Украины станет сборная Швеции, с которой наша команда сыграет 26 марта. В случае победы "сине-желтые" сойдутся в финале плей-офф против победителя пары Польша – Албания (31 марта).