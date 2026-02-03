Укр Рус
Sport News 24 Хоккей "Китай уничтожит хоккей": Трамп выдал странное заявление по Канаде
3 февраля, 15:40
2

"Китай уничтожит хоккей": Трамп выдал странное заявление по Канаде

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде из-за возможной торговой сделки с Китаем.
  • Глава Белого дома предостерег Канаду от уничтожения хоккея.

Президент США Дональд Трамп продолжает хайповать на мире спорта. Особенно часто глава Белого дома появляется в спортивных новостях накануне чемпионата мира-2026.

Среди скандальных тем Трампа выделяются в том числе его напряженные отношения с Канадой. Президент США выдал новое дикое заявление о стране-соседке, сообщает Daily Mail.

По теме Очередная дичь от Трампа: президент США призвал придумать новое название для игры в футбол

Что сказал Трамп о Канаде?

Причиной для этого стало возможное торговое соглашение между Канадой и Китаем, которое может противоречить экономическим интересам США. Трамп пригрозил Канаде и даже вспомнил о ее любимом виде спорта.

Если Канада заключит соглашение с Китаем, мы сделаем что-то очень существенное. У меня отличные отношения с Китаем и президентом Си. Но мы не хотим, чтобы Китай захватил Канаду. Если они заключат сделку, Китай захватит Канаду. Первое, что они сделают – уничтожат хоккей,
– заявил Дональд.

Еще одной скандальной темой, которую использует президент США. является возможная аннексия острова Гренландия. Из-за агрессивных заявлений Трампа известные спортсмены настроились против него.

Гренландская биатлонистка Укалек Слеттмарк в интервью Associated Press открыто раскритиковала Дональда из-за его отношения к острову. А сборная Германии даже угрожает бойкотировать ЧМ-2026 после громких заявлений Трампа о Гренландии.

Что известно о чемпионате мира-2026?

  • Уже ближайшим летом США станет страной-хозяйкой футбольного чемпионата мира. Что интересно, будет проводить она турнир вместе с Канадой и Мексикой.
  • Это будет первый Мундиаль в истории, на котором сыграют 48 сборных. Пока же известны 42 страны-участницы, тогда как еще шесть путевок будут разыграны в плей-офф.
  • Среди претендентов на путевку на ЧМ-2026 остается сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва сыграют в стыковых матчах в марте, где должны одержать две победы.
  • Первым соперником Украины станет сборная Швеции, с которой наша команда сыграет 26 марта. В случае победы "сине-желтые" сойдутся в финале плей-офф против победителя пары Польша – Албания (31 марта).