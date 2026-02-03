"Китай уничтожит хоккей": Трамп выдал странное заявление по Канаде

Президент США Дональд Трамп продолжает хайповать на мире спорта. Особенно часто глава Белого дома появляется в спортивных новостях накануне чемпионата мира-2026.

Среди скандальных тем Трампа выделяются в том числе его напряженные отношения с Канадой. Президент США выдал новое дикое заявление о стране-соседке, сообщает Daily Mail.

Что сказал Трамп о Канаде?

Причиной для этого стало возможное торговое соглашение между Канадой и Китаем, которое может противоречить экономическим интересам США. Трамп пригрозил Канаде и даже вспомнил о ее любимом виде спорта.

Если Канада заключит соглашение с Китаем, мы сделаем что-то очень существенное. У меня отличные отношения с Китаем и президентом Си. Но мы не хотим, чтобы Китай захватил Канаду. Если они заключат сделку, Китай захватит Канаду. Первое, что они сделают – уничтожат хоккей,

– заявил Дональд.

Еще одной скандальной темой, которую использует президент США. является возможная аннексия острова Гренландия. Из-за агрессивных заявлений Трампа известные спортсмены настроились против него.

Гренландская биатлонистка Укалек Слеттмарк в интервью Associated Press открыто раскритиковала Дональда из-за его отношения к острову. А сборная Германии даже угрожает бойкотировать ЧМ-2026 после громких заявлений Трампа о Гренландии.

Что известно о чемпионате мира-2026?