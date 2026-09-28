Вооруженные силы Украины уничтожили российского тяжелоатлета с позывным "Штангист". О гибели 37-летнего Гаглоева сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, пишет spbdnevnik.

Что известно о Гаглоеве

Сослан Гаглоев родился 20 мая 1989 года и представлял на соревнованиях Владикавказ в Северной Осетии. Наибольшего успеха на международной арене он достиг в 2008 году, когда стал чемпионом Европы среди юниоров по тяжелой атлетике.

Год спустя россиянин выступил на чемпионате мира среди юниоров, где завоевал малую бронзовую медаль в рывке и занял четвертое место в общем зачете. На чемпионате Европы среди юниоров 2009 года Гаглоев завоевал бронзу и малую серебряную медаль в толчке.

Также в 2007 году тяжелоатлет стал чемпионом России среди спортсменов до 18 лет, а в 2010-м выиграл Молодежную Спартакиаду России. В 2011 и 2012 годах Гаглоев становился призером чемпионатов России среди спортсменов в возрасте до 24 лет.

После завершения спортивной карьеры стал тренером и ушел на войну

После завершения спортивной карьеры Гаглоев работал тренером по тяжелой атлетике в петербургском Училище олимпийского резерва № 2. По данным российских источников, впоследствии он добровольно отправился на войну против Украины.

О гибели Гаглоева стало известно в конце сентября. При этом российская сторона не сообщила, где именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован бывший чемпион Европы.

Напомним, это уже не первый случай, когда Вооруженные силы Украины ликвидируют спортсменов страны-агрессора. В феврале этого года ВСУ "устранили" российского кикбоксера-чемпиона Кирилла Богаевского.