Збройні сили України ліквідували російського важкоатлета з позивним "Штангіст". Про загибель 37-річного Гаглоєва повідомив Комітет з фізичної культури і спорту Санкт-Петербурга, пише spbdnevnik.

Що відомо про Гаглоєва

Сослан Гаглоєв народився 20 травня 1989 року та представляв на змаганнях Владикавказ у Північній Осетії. Найбільшого успіху на міжнародній арені він досяг у 2008 році, коли став чемпіоном Європи серед юніорів з важкої атлетики.

Через рік росіянин виступив на чемпіонаті світу серед юніорів, де здобув малу бронзову медаль у ривку та посів четверте місце в загальному заліку. На чемпіонаті Європи серед юніорів 2009 року Гаглоєв виборов бронзу та малу срібну медаль у поштовху.

Також у 2007 році важкоатлет став чемпіоном Росії серед спортсменів до 18 років, а у 2010-му виграв Спартакіаду молоді Росії. У 2011 та 2012 роках Гаглоєв ставав призером чемпіонатів Росії серед спортсменів віком до 24 років.

Після спорту став тренером і пішов на війну

Після завершення кар'єри спортсмена Гаглоєв працював тренером із важкої атлетики у петербурзькому Училищі олімпійського резерву №2. За даними російських джерел, згодом він добровільно вирушив на війну проти України.

Про загибель Гаглоєва стало відомо наприкінці вересня. Водночас російська сторона не повідомила, де саме та за яких обставин був ліквідований колишній чемпіон Європи.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли Збройні сили України ліквідовують спортсменів країни-агресора. У лютому цього року ЗСУ "мінуснули" російського кікбосера-чемпіона Кирила Богаєвського.