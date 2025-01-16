В этот день будут соревноваться мужчины. На старт выйдут четыре представителя сборной Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Biathlonnews.
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Кто будет представлять Украину
Состав "сине-желтых" на эстафету станет уже довольно привычным. Украину будет представлять четыре биатлониста.
Состав сборной Украины на эстефету:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Справка. Мужская эстафетная гонка в Рупольдинге начнется в 15:20 по киевскому времени.
Отметим, что уже состоялись мужская и женская индивидуальные гонки, которые украинцы провалили.