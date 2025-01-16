У цей день змагатимуться чоловіки. На старт вийдуть чотири представники збірної України, пише 24 канал з посиланням на Biathlonnews.

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Хто представлятиме Україну

Склад "синьо-жовтих" на естафету стане вже доволі звичним. Україну представлятиме чотири біатлоністи.

Склад збірної України на естефету:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Довідка. Чоловіча естафетна гонка у Рупольдингу розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Відзначимо, що вже відбулися чоловіча та жіноча індивідуальні гонки, які українці провалили.