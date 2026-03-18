В заявку попали три вратаря: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер) и Руслан Нещерет (Динамо). По информации fotbollskanalen, причина отсутствия Лунина связана с позицией главного тренера.

Почему Ребров не вызвал Лунина?

По словам журналиста Игоря Бурбаса, Лунин заявил, что не согласится на вызов в сборную, если ему гарантируют лишь роль второго вратаря. Это не понравилось Реброву, и он решил не вызывать Лунина в команду.

Какие еще называют причины невызова Лунина?

Причина невызова, по оценке спортивного журналиста Игоря Цыганика, заключается в том, что Лунин имеет ограниченную игровую практику: в текущем сезоне он провел лишь три матча за Реал, где является дублером Тибо Куртуа.

Основным вратарем сборной сейчас является Трубин, а тренер выбрал Нещерета как третьего вратаря из-за его регулярной игровой практики в Динамо.

Кто попал в состав сборной Украины?