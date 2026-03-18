В заявку попали три вратаря: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер) и Руслан Нещерет (Динамо). По информации fotbollskanalen, причина отсутствия Лунина связана с позицией главного тренера.
Почему Ребров не вызвал Лунина?
По словам журналиста Игоря Бурбаса, Лунин заявил, что не согласится на вызов в сборную, если ему гарантируют лишь роль второго вратаря. Это не понравилось Реброву, и он решил не вызывать Лунина в команду.
Какие еще называют причины невызова Лунина?
Причина невызова, по оценке спортивного журналиста Игоря Цыганика, заключается в том, что Лунин имеет ограниченную игровую практику: в текущем сезоне он провел лишь три матча за Реал, где является дублером Тибо Куртуа.
Основным вратарем сборной сейчас является Трубин, а тренер выбрал Нещерета как третьего вратаря из-за его регулярной игровой практики в Динамо.
Кто попал в состав сборной Украины?
- Из-за травм некоторые ключевые игроки пропустят поединки: Артем Довбик, Александр Зинченко и капитан Николай Матвиенко. Также не смогут играть Арсений Батагов и Тарас Михавко.
Зато в составе появились новички: Борис Крушинский и Матвей Пономаренко.
Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет.
Защитники: Ефим Конопля, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Борис Крушинский, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, Александр Пихаленок, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Назар Волошин.
Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.
Украина стартует в плей-офф против сборной Швеции 26 марта в Валенсии. Победитель встречи продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 в финале плей-офф.