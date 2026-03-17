К сожалению, к решающим битвам квалификации наша команда подходит с существенными кадровыми проблемами. Теперь же стало известно об очередной потере сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.
По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда
Кого потеряла сборная Украины?
"Сине-желтым" в мартовских матчах не сможет помочь Максим Таловеров. Футболист Сток Сити травмировал голеностопный сустав в матче Чемпионшипа против Уотфорда.
Футболист доиграл матч с травмой, после чего ему сделали МРТ. Его результаты оказались неутешительными, по прогнозам медицинского штаба "гончаров" Таловеров не сыграет уже в этом сезоне.
Таким образом, стоит ожидать, что Сергей Ребров дозаявит в сборную Украины одного из игроков из резервного списка. В него попали два центрбека Полесья Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко.
Справка. В текущем сезоне Таловеров провел 19 матчей в составе Сток Сити. Его команда занимает 13 место в Чемпионшипе.
Позиция центрального защитника становится наиболее проблемной для нашей команды в марте. Ранее из-за травмы сухожилия вылетел капитан сборной Николай Матвиенко.
Также из-за травм "сине-желтым" не смогут помочь Арсений Батагов и Тарас Михавко. Также сборная Украины потеряла на стыковые матчи Артема Довбыка и Александра Зинченко.
Что нужно сборной Украины для попадания на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва попала в стыковые матчи квалификации ЧМ-2026. Сборная Украины заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- В полуфинале плей-офф нашим соперником будет сборная Швеции. Игра запланирована на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте, сообщает УАФ.
- Триумф над шведами выведет Украину в финал плей-офф. Там в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва будут играть против победителя пары Польша – Албания. Этот матч назначен на 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.