На жаль, до вирішальних битв кваліфікації наша команда підходить із суттєвими кадровими проблемами. Тепер же стало відомо про чергову втрату збірної України, повідомляє ТаТоТаке.

Кого втратила збірна України?

"Синьо-жовтим" у березневих матчах не зможе допомогти Максим Таловєров. Футболіст Сток Сіті травмував гомілковий суглоб у матчі Чемпіоншипу проти Вотфорда.

Футболіст дограв матч із травмою, після чого йому зробили МРТ. Його результати виявились невтішними, за прогнозами медицинського штабу "гончарів" Таловєров не зіграє вже цього сезону.

Таким чином, варто очікувати, що Сергій Ребров дозаявить у збірну України одного з гравців із резервного списку. В нього потрапили два центрбеки Полісся Едуард Сарапій та Сергій Чоботенко.

Довідка. У поточному сезоні Таловєров провів 19 матчів у складі Сток Сіті. Його команда посідає 13 місце в Чемпіоншипі.

Позиція центрального захисника стає найбільш проблемною для нашої команди у березні. Раніше через травму сухожилля вилетів капітан збірної Микола Матвієнко.

Також через травми "синьо-жовтим" не зможуть допомогти Арсеній Батагов та Тарас Михавко. Також збірна України втратила на стикові матчі Артема Довбика та Олександра Зінченка.

