В ночь на 22 февраля по киевскому времени состоялся бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Новозеландский боксер одержал победу нокаутом.

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Состоится ли бой с Усиком

Паркер рассказал, что они были так близко к бою за титул, а потом вдруг Дюбуа заболел, и теперь они собираются провести большой бой между Усиком и Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

И я не знаю, что еще нам нужно сделать, чтобы принять участие в бою за титул чемпиона мира. Я хотел бы получить возможность просто испытать себя против Усика. Он замечательный боец. Мне нравится видеть, на что я способен в противостояниях с такими людьми,

– сказал Джозеф Паркер.

Он также сказал, что, если бы мог организовать бой, то это был бы Усик. Потому что с Дюбуа у них был запланирован поединок, и он отменил его без всяких объяснений.

"Но любой из этих двух боев был бы удивительным. Однако я не слишком уверен, что бой с Усиком будет следующим. Было бы супер, если бы это случилось, но, как вы знаете, в боксе есть много вещей, которые происходят за кулисами, о которых мы на самом деле не знаем, мы на самом деле не слышим о них. Но я не очень уверен, что этот бой состоится дальше", – добавил Джозеф Паркер.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.