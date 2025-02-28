У ніч на 22 лютого за київським часом відбувся бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Новозеландський боксер здобув перемогу нокаутом.

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Чи відбудеться бій з Усиком

Паркер розповів, що вони були так близько до бою за титул, а потім раптом Дюбуа захворів, і тепер вони збираються провести великий бій між Усиком і Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на The Ariel Helwani Show.

І я не знаю, що ще нам потрібно зробити, щоб взяти участь у бою за титул чемпіона світу. Я хотів би отримати можливість просто випробувати себе проти Усика. Він чудовий боєць. Мені подобається бачити, на що я здатний у протистояннях з такими людьми,

– сказав Джозеф Паркер.

Він також сказав, що, якби міг організувати бій, то це був би Усик. Тому що з Дюбуа у них був запланований поєдинок, і він скасував його без жодних пояснень.

"Але будь-який з цих двох боїв був би дивовижним. Однак я не надто впевнений, що бій з Усиком буде наступним. Було б супер, якби це трапилося, але, як ви знаєте, у боксі є багато речей, які відбуваються за лаштунками, про які ми насправді не знаємо, ми насправді не чуємо про них. Але я не дуже впевнений, що цей бій відбудеться далі", – додав Джозеф Паркер.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.