Крысы грызутся между собой: МОК открыл дело против президента ФИФА из-за Трампа

Президент Международного олимпийского комитета, автор позорного решения о дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026 Кирсти Ковентри объявила, что МОК проведет дисциплинарное расследование против президента ФИФА Джанни Инфантино.

Скандального главу мирового футбола обвиняют в нарушении Олимпийской хартии – а именно игнорировании принципа политической нейтральности, пишет The Athletic.

Что сделал Инфантино?

Президент ФИФА, который отметился позорным заявлением о желании вернуть россиян в международные соревнования, поехал в Вашингтон на первое заседание Совета мира – новой организации, созданной Дональдом Трампом.

Как пишет ESPN, во время саммита Инфантино сидел в красной кепке с надписью USA и числами 45-47. Это откровенная политическая агитация: красный – цвет Республиканской партии, а цифры намекают на президентство Трампа, ведь он является 45 и 47 избранным главой американского государства.

Как отреагировали в МОК?

Руководительница МОК Кирсти Ковентри на пресс-конференции заявила, что не знала о поступке Инфантино, который входит в руководящий состав ее организации, пока ей не рассказали журналисты.

Президент пообещала рассмотреть ситуацию относительно того, не нарушил ли швейцарец Олимпийскую хартию, которая запрещает членам МОК демонстрировать приверженность к тем или иным политическим силам.

Я думаю, что с точки зрения МОК мы и в дальнейшем будем оставаться политически нейтральными. Это единственный способ для нас как организации обеспечить справедливость на спортивной арене. Именно так мы и продолжим действовать в будущем,

– сказала Ковентри.

Почему Инфантино агитировал за Трампа?