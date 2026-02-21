Крысы грызутся между собой: МОК открыл дело против президента ФИФА из-за Трампа
- МОК проведет дисциплинарное расследование против президента ФИФА Джанни Инфантино за нарушение принципа политической нейтральности.
- Инфантино отметился участием в политическом мероприятии с Дональдом Трампом, что могло нарушить Олимпийскую хартию.
Президент Международного олимпийского комитета, автор позорного решения о дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026 Кирсти Ковентри объявила, что МОК проведет дисциплинарное расследование против президента ФИФА Джанни Инфантино.
Скандального главу мирового футбола обвиняют в нарушении Олимпийской хартии – а именно игнорировании принципа политической нейтральности, пишет The Athletic.
Что сделал Инфантино?
Президент ФИФА, который отметился позорным заявлением о желании вернуть россиян в международные соревнования, поехал в Вашингтон на первое заседание Совета мира – новой организации, созданной Дональдом Трампом.
Как пишет ESPN, во время саммита Инфантино сидел в красной кепке с надписью USA и числами 45-47. Это откровенная политическая агитация: красный – цвет Республиканской партии, а цифры намекают на президентство Трампа, ведь он является 45 и 47 избранным главой американского государства.
Как отреагировали в МОК?
Руководительница МОК Кирсти Ковентри на пресс-конференции заявила, что не знала о поступке Инфантино, который входит в руководящий состав ее организации, пока ей не рассказали журналисты.
Президент пообещала рассмотреть ситуацию относительно того, не нарушил ли швейцарец Олимпийскую хартию, которая запрещает членам МОК демонстрировать приверженность к тем или иным политическим силам.
Я думаю, что с точки зрения МОК мы и в дальнейшем будем оставаться политически нейтральными. Это единственный способ для нас как организации обеспечить справедливость на спортивной арене. Именно так мы и продолжим действовать в будущем,
– сказала Ковентри.
Почему Инфантино агитировал за Трампа?
- Президент ФИФА испытывает очевидную тягу к диктаторам: в 2018 году он делал все, чтобы выслужиться перед убийцей Путиным, когда Россия принимала чемпионат мира.
- Впоследствии Инфантино начал активно лоббировать интересы арабских шейхов и руководителей стран Ближнего Востока, рекламируя Катар и Саудовскую Аравию и продвигая их заявки на проведение турниров.
- После возвращения Дональда Трампа в Белый дом швейцарец переключил свое внимание на него: вручил без ведома других членов ФИФА Премию мира и постоянно привозит республиканцу трофеи Кубка мира среди сборных и среди клубов.