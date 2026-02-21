Скандального очільника світового футболу звинувачують у порушенні Олімпійської хартії – а саме ігноруванні принципу політичної нейтральності, пише The Athletic.

Що зробив Інфантіно?

Президент ФІФА, який відзначився ганебною заявою про бажання повернути росіян у міжнародні змагання, поїхав до Вашингтона на перше засідання Ради миру – нової організації, створеної Дональдом Трампом.

Як пише ESPN, під час саміту Інфантіно сидів у червоній кепці з написом USA і числами 45-47. Це відверта політична агітація: червоний – колір Республіканської партії, а цифри натякають на президентство Трампа, адже він є 45 і 47 обраним главою американської держави.

Як відреагували в МОК?

Очільниця МОК Кірсті Ковентрі на пресконференції заявила, що не знала про вчинок Інфантіно, який входить до керівного складу її організації, поки їй не розповіли журналісти.

Президентка пообіцяла розглянути ситуацію щодо того, чи не порушив швейцарець Олімпійську хартію, яка забороняє членам МОК демонструвати прихильність до тих чи інших політичних сил.

Я думаю, що з точки зору МОК ми й надалі залишатимемося політично нейтральними. Це єдиний спосіб для нас як організації забезпечити справедливість на спортивній арені. Саме так ми й продовжимо діяти в майбутньому,

– сказала Ковентрі.

Чому Інфантіно агітував за Трампа?